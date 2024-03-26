ПВО сбила 13 воздушных целей на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили 13 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. ПВО сработала над городом и Белгородским районом, уточнил он.
По предварительной информации, два человека пострадали в поселке Дубовое Белгородского района.
«У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», — сказал Гладков. Пострадавших госпитализировали.
После отражения атаки получили повреждения 20 частных домовладений и одна хозпостройка в поселке. Там, в частности, выбило стекла, «посечены фасады, кровли и заборы», рассказал губернатор.
Около 03:30 мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности. Приблизительно через полчаса там объявили об отмене тревоги.
24 марта на подлете к Белгороду было сбито 22 воздушных цели. Пострадали четыре человека, сообщил губернатор. В городе, по предварительной информации, было повреждено 22 квартиры, семь частных домов, один хозяйственный субъект, 11 автомобилей, в селе Никольское — один частный дом и машина, в селе Таврово — кровли двух частных домовладений. Сирена ракетной опасности звучала в течение часа. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили над регионом 22 снаряда системы залпового огня RM-70 Vampire.
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