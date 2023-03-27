Патрушев заявил о способном уничтожить любого противника оружии России

Николай Патрушев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Россия обладает современным уникальным оружием, которое способно уничтожить любого противника, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал он.

Мнение американских политиков о неспособности России ответить на превентивный ядерный удар США Патрушев назвал «глупостью». «У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 22 марта заявил, что угроза ядерной войны возросла, ее увеличивает военная помощь Запада Украине. По словам Медведева, «они» не оценили степень «решимости» российских властей сделать «то, что мы сделали». «Они просчитались», и теперь последствия всех событий «гораздо сложнее», чем если бы они были при их согласии подписать документы «в декабре», сказал зампред Совбеза. Вероятно, речь идет о предложенных Россией США и НАТО договорах о гарантиях безопасности в конце 2021 года.

25 марта президент России Владимир Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, при помощи Москвы Минск уже переоборудовал самолеты, способные нести такое вооружение, а в апреле Россия начнет обучение белорусских экипажей. Кроме того, к июлю в Белоруссии будет построено хранилище для ядерных вооружений.