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В Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции города

ТАСС: В Мариуполе совершили покушение на начальника полиции города Михаила Москвина
Подорван автомобиль Михаила Москвина, сам он выжил, сказал собеседник агентства
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Мариуполе совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР. Информацию подтвердило «РИА Новости».

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке», — сказал собеседник агентства. Взрыв произошел в нескольких метрах от чиновника, уточнил он.

Еще один источник в силовых структурах ДНР сообщил агентству, что Москвин контужен.

В декабре 2022 года в Запорожской области произошло покушение на замглавы Мелитополя Николая Волыка. Самодельное взрывное устройство взорвали, когда он выходил из подъезда дома. В ноябре бомбу взорвали у дома заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко.

Мариуполь находится в Донецкой народной республике, которая вошла в состав России после референдумов в сентябре 2022 года. Тогда же в состав страны вошли Луганская народная республика, а также Херсонская и Запорожская области. В марте Мариуполь посетил президент Владимир Путин. До этого момента Путин поездок в новые регионы не совершал; в ноябре прошлого года в Кремле говорили, что президент приедет в Донбасс, «когда придет время».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Мариуполь покушение ДНР
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