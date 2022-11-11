В Мелитополе на замминистра Запорожской области совершили покушение

Власти сообщили о покушении на замминистра Запорожской области по спорту в Мелитополе

Замминистра спорта региона получил легкую контузию во время взрыва около дома в Мелитополе. Бомба была заложена в ливневый сток. Власти пригрозили злоумышленникам «самой суровой ответственностью» и «безымянными могилами»

На заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области совершено покушение около его дома, самодельное взрывное устройство сработало, когда он выходил из подъезда, он остался в живых. Об этом сообщили власти региона в телеграм-канале.

По данным властей, инцидент произошел около 8 утра 11 ноября, бомба была заложена в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает замминистра. Чиновник получил легкую контузию, его жизни ничего не угрожает. Подъезд и квартира на первом этаже получили повреждения, на месте взрыва работают следователи.

«Всем тем, кто сочувствует террористам, стоит помнить: найдем каждого. ответственность за такие деяния в России предусмотрена самая суровая. Вплоть до того, что тела преступников, ликвидированных при задержании, не выдают родственникам, хоронят в безымянных могилах», — привели заявление правоохранительных ведомств власти Запорожской области.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил «РИА Новости», что теракт произошел в Мелитополе, совершенно покушение на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко.

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