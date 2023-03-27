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Генконсул Израиля в Нью-Йорке ушел в отставку из-за судебной реформы

Генконсул Израиля в Нью-Йорке Замир ушел в отставку из-за действий правительства Нетаньяху

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир объявил о своей отставке в связи со сложившейся в стране ситуацией из-за судебной реформы. В своем Twitter он опубликовал скриншот своего заявления об отставке.

«Опасное решение об увольнении министра обороны убедило меня, что я не могу больше представлять интересы этого правительства. Я очень обеспокоен действиями нового правительства, в частности судебной реформой», — говорится в его заявлении.

В твите Замир написал, что ему пришло время »присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы он оставался маяком демократии и свободы в мире».

В Белом доме выразили беспокойство сложившейся ситуацией и призвали израильских властей «найти компромисс». «Демократические общества укрепляются за счет сдержек и противовесов, и фундаментальные изменения в демократической системе должны осуществляться при максимально широкой поддержке населения», — говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности администрации президента США Эдриенн Уотсон.

В Израиле уже двенадцатую неделю идут протесты против судебной реформы. Она предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.

26 марта ситуация обострилась после увольнения раскритиковавшего реформу министра обороны Израиля Йоава Галанта. Во многих израильских городах проходят протесты, демонстранты пытались прорваться в резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме, блокируют движение и жгут костры. Ряд университетов заявили о прекращении занятий на неопределенный срок. 26 главы местных администраций объявили голодовку.

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Лидер оппозиции и бывший премьер-министр страны Нафтали Беннет призвал Нетаньяху отозвать письмо об увольнении Галанта и приостановить судебную реформу. Телеканал N12 со ссылкой на источники в правящей партии «Ликуд» сообщал, что Нетаньяху рассматривает приостановку рассмотрения инициативы. В то же время автор законопроекта министр юстиции Явир Левин заявил, что в таком случае уйдет в отставку.

Председатель конституционного комитета кнессета Симха Ротман объявила, что обсуждение законопроекта было отложено на 27 марта.

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