Венгрия заявила, что США позиционируют себя как «недружественный союзник»

МИД Венгрии: США позиционируют себя как «недружественный союзник» по отношению к Будапешту

Нынешние власти США позиционируют себя как «недружественный союзник» по отношению к Венгрии, заявил глава МИД Петер Сийярто. По его словам, это связано со стремлением Будапешта к защите национальных интересов

Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС

Власти США позиционируют себя как «недружественный союзник» по отношению к Венгрии и ведут себя с ней как с противником, поскольку Будапешт отстаивает национальные интересы. Об этом в интервью голландскому телеканалу NPO заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, не дружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников. Мы не считаем США противником, потому что США — друг Венгрии. Мы союзники. Но нынешнее правительство позиционирует нас как противников», — сказал Сийярто.

По его словам, такая позиция США связана с тем, что в Венгрии у власти «консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа, и нынешней администрации это не нравится».

Отвечая на вопрос об отношениях Венгрии и России, Сийярто отметил, что Будапешт «не усиливает связи с Россией», а «продолжает диалог и рациональное сотрудничество» с Москвой, в основном в сфере энергетики.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая отказалась поставлять оружие на Украину и не раз выступала за смягчение антироссийских санкций. Высказывания премьер-министра Виктора Орбана и Петера Сийярто неоднократно вызывали критику в Киеве и Вашингтоне.

В частности, венгерский премьер говорил о необходимости диалога России и США по конфликту на Украине. «Если они не будут вести переговоры, мира не будет», — подчеркнул он и призвал сперва добиться перемирия, а лишь затем обсуждать границы Украины. Сийярто пояснял, что Будапешт заинтересован в немедленном прекращении огня на Украине и начале мирных переговоров, в то время как остальные страны ЕС дожидаются более выгодных условий для Киева.

В МИД Украины сочли, что венгерский премьер косвенно «призывает Украину к поражению», и предложили ему использовать связи с Москвой для прекращения боевых действий. Bloomberg писал о попытках США усилить давление на нынешнее руководство Венгрии, чтобы та отказалась от укрепления связей с Россией