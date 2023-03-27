Киевское направление Московской железной дороги переименуют в Калужское

Решение власти объяснили «упрощением навигации для пассажиров»: МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» получил название по наименованиям крупных городов, куда ведут Киевское и Горьковское железнодорожные направления

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Столичные власти решили называть четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) Калужско-Нижегородским, а не Киевско-Горьковским. В связи с этим Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) назовут Калужским, сообщили ТАСС в пресс-службе дептранса.

Власти объяснили решение «упрощением навигации для пассажиров»: МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» получил название по наименованиям крупных городов, куда ведут Киевское и Горьковское железнодорожные направления. «Для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, так как это пригородные, а не внутрироссийские железнодорожные перевозки», — сообщил дептранс.

На вопрос ТАСС, «будут ли переименованы одноименные станции метро, улица, вокзал и площадь Киевского вокзала в столице», в ведомстве ответили, что «таких инициатив департаментом транспорта не выдвигалось».

Власти не уточнили, будет ли переименовано Горьковское направление МДЖ в Нижегородское. Другие четыре МЦД на сайте проекта именуются как и прежде по названиям направлений МЖД: Белорусско-Савеловский, Курско-Рижский, Ленинградско-Казанский, Ярославско-Павелецкий.

Киевское направление МДЖ — линия к юго-западу от Москвы. Она ведет от Киевского вокзала через Брянск до блокпоста Зерново на границе с Украиной. Протяженность главного хода составляет 502,5 км. Московские власти используют наименование «Калужское направление» с конца января, но о переименовании ранее не сообщалось. Запуск МЦД-4 ожидается в 2023 году.

После начала спецоперации российские и советские названия городов, улиц и различных объектов на Украине неоднократно переименовывали местные власти. Кроме этого, украинское Минкультуры инициировало создание специального совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

В начале марта министр культуры Украины Александр Ткаченко также предложил обсудить вопрос о переименовании России на Украине в Московию — название для территории России, которое употреблялось в иностранных источниках в XVI—XVII веках. В Кремле эту идею назвали «нелепым курьезом». «Много было шуток на этот счет <...>. Здесь можно только с улыбкой к этому относиться», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.