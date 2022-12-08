В Киеве улицу Достоевского переименовали в улицу Энди Уорхола

Киев, Украина (Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Киеве переименовали улицы, переулки и бульвары, чьи названия были связаны с Россией и советским прошлым Украины. Об этом сообщается на официальном сайте столичного горсовета.

Новые названия получили 32 топонима, в том числе:

бульвар Дружбы Народов стал бульваром имени основателя украинской армии Николая Михновского;

улицу Кутузова переименовали в честь советского летчика, трижды Героя Советского Союза, украинца Ивана Кожедуба;

переулок Василия Жуковского — в переулок Леопольда Ященко (украинский фольклорист и музыковед);

улицу Достоевского — в улицу Энди Уорхола;

улицу Академика Курчатова — улицу Ореста Левицкого (украинский историк и этнограф);

улицу Семьи Сосниных — в улицу Ивана Дзюбы (советский диссидент, правозащитник, министр культуры Украины в 1992–1994 годах);

улицу Юлиуса Фучика — в улицу Карела Чапека.

«Процесс дерусификации в столице продолжается», — заявил мэр Киева Виталий Кличко на заседании совета. Он отметил, что в столице уже переименовано 237 объектов.

Смена относящихся к России названий на Украине активизировалась после начала российской военной операции. В апреле Кличко обещал переименовать все улицы, проспекты и станции, названия которых связаны с Россией.