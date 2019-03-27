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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Политика ,  
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Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Власти США могли бы делать больше, чтобы решить проблему «активности Москвы на Украине», заявил Майк Помпео. В связи с этим на следующей неделе он планирует объявить о новых мерах против России. Они будут совместными с НАТО
Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.

«На следующей неделе, я надеюсь, <...> я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем [против Москвы]», — отметил он. Именно в этот период, поясняет агентство, Вашингтон посетят представители стран Североатлантического альянса.​ Дополнительные шаги партнеры, по данным Помпео, предпримут, чтобы повлиять на Россию «в связи с ее агрессией на Украине».

Власти США могли бы делать больше, чтобы решить проблему «активности Москвы» в республике, заявил госсекретарь.

Впервые санкции против России из-за ситуации на востоке Украины США ввели в 2014 году. В самопровозлашенных Донецкой и Луганской народных республиках тогда начались столкновения между ополченцами и киевскими силовиками, а Крым после референдума решил отделиться от Украины. Собственные меры в связи с этим против Москвы затем одобрили страны ЕС, а также власти Украины. Впоследствии эти ограничения неоднократно расширялись и продлевались.

Стороной конфликта на Донбассе Киев и страны Запада считают Россию. По их мнению, в столкновениях на подконтрольных ополченцам территориях участие принимают российские военные. О том, что они там действительно были, свидетельствовали и данные из расследования РБК в 2014 году.

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Москва, в свою очередь, эту информацию отрицает. В январе пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков связал конфликт на востоке Украины с пребыванием у власти в республике «партии войны».

Кроме того, 31 марта на Украине должны состояться выборы президента. В Киеве неоднократно заявляли, что российская сторона, по их данным, собирается повлиять на ход и результаты этого голосования. Чтобы воспрепятствовать этому, украинская сторона отказалась пускать на выборы наблюдателей из России в составе миссии ОБСЕ. В МИД России подобное решение впоследствии называли «антидемократичным».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Майк Помпео, Североатлантический совет, Украина
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