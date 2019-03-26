Порошенко предупредил украинцев о «не верящей слезам Москве»

Президент Украины Петр Порошенко завил, что украинцам не стоит «вставать на колени» перед российским лидером Владимиром Путиным и просить у него прощения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой».

«Украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у Путина. Москва слезам не верит. Помните, в гимне украинской армии есть такие слова: «...плач не дал свободы еще никому. Кто боец — тот приобретает мир», — сказал он.

Ранее кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать на колени перед Путиным, которые он сказал в марте 2014 года. Тогда он призвал российского президента не развязывать вооруженный конфликт, так как Путин попросил Совфед разрешения ввести войска в Крым. «Если хотите, я вас могу умолять на коленях», — сказал тогда шоумен.

Зеленский пояснил, что тогда речь шла о судьбе Украины, и призвал не вырывать его слова из контекста. Он добавил, что в то время все политики были на эмоциях. При этом он отметил, что сейчас также «готов на все» ради страны.