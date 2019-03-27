Киев заявил о планах России повлиять на выборы с помощью мигрантов

Москва планирует вмешаться в выборы главы Украины, полагает украинская разведка. На результаты, по ее данным, Россия будет влиять с помощью «правильного» голосования трудовых мигрантов из Украины в Белоруссии и Казахстане

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Служба внешней разведки Украины рассказала о методах, при помощи которых Россия, по ее данным, попытается «повлиять и вмешаться» в выборы президента республики 31 марта. Среди них — схема «по скупке и вывозу» с территории Крыма на материковую Украину документов украинского образца, которые жителям полуострова выдали еще до марта 2014 года, и «обеспечение массового «правильного» голосования трудовых мигрантов». Об этом говорится в соответствующем сообщении спецслужбы.

Возможность осуществления первой махинации, как полагают ее представители, российская сторона только «прорабатывает». Вторая же схема, по мнению представителей СВР, станет возможной при участии в ней трудовых мигрантов-украинцев в Белоруссии и Казахстане, среди которых наблюдается «политическая апатия».

Помимо этих схем, Служба внешней разведки фиксирует «устойчивую тенденцию к увеличению количества лиц, пересекающих линию разграничения в сторону Украины для участия в выборах президента», заявили в пресс-службе. «Официальная цель пребывания большинства граждан — посещение родных. При этом реальная цель их пребывания — регистрация на избирательных участках и участие в выборах президента Украины», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, Россия, согласно заявлению СВР, перед голосованием планирует «засорить информационное поле для отвлечения внимания широких кругов общественности от реально важных вопросов». Также она, как полагают в спецслужбе, будет «активизировать работу в социальных сетях ботов и троллей» и станет «распространять фейковые данные экзит-полов».