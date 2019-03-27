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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Киев заявил о планах России повлиять на выборы с помощью мигрантов
Москва планирует вмешаться в выборы главы Украины, полагает украинская разведка. На результаты, по ее данным, Россия будет влиять с помощью «правильного» голосования трудовых мигрантов из Украины в Белоруссии и Казахстане
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Служба внешней разведки Украины рассказала о методах, при помощи которых Россия, по ее данным, попытается «повлиять и вмешаться» в выборы президента республики 31 марта. Среди них — схема «по скупке и вывозу» с территории Крыма на материковую Украину документов украинского образца, которые жителям полуострова выдали еще до марта 2014 года, и «обеспечение массового «правильного» голосования трудовых мигрантов». Об этом говорится в соответствующем сообщении спецслужбы.

Возможность осуществления первой махинации, как полагают ее представители, российская сторона только «прорабатывает». Вторая же схема, по мнению представителей СВР, станет возможной при участии в ней трудовых мигрантов-украинцев в Белоруссии и Казахстане, среди которых наблюдается «политическая апатия».

Помимо этих схем, Служба внешней разведки фиксирует «устойчивую тенденцию к увеличению количества лиц, пересекающих линию разграничения в сторону Украины для участия в выборах президента», заявили в пресс-службе. «Официальная цель пребывания большинства граждан — посещение родных. При этом реальная цель их пребывания — регистрация на избирательных участках и участие в выборах президента Украины», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, Россия, согласно заявлению СВР, перед голосованием планирует «засорить информационное поле для отвлечения внимания широких кругов общественности от реально важных вопросов». Также она, как полагают в спецслужбе, будет «активизировать работу в социальных сетях ботов и троллей» и станет «распространять фейковые данные экзит-полов».

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Помимо этого, в кампании по «вмешательству» Россия, по информации представителей украинского ведомства, будет использовать кибератаки и «религиозный фактор». В рамках последнего Москва, уверены в СВР, станет привлекать «для дестабилизации ситуации» представителей и сторонников Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Целью подобных действий в украинском ведомстве называют «содействие реваншу пророссийских сил [на Украине] по результатам выборов 2019 года».

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта. Киевские власти и местная ЦИК уже заявили, что избирательные участки на контролируемых ополченцами территориях открыты не будут. При этом принять участие в голосовании смогут все жители «временно оккупированных» территорий, отмечали они. Для этого им, согласно разработанной Центризбиркомом схеме, необходимо будет обратиться в органы Государственного реестра избирателей.

О том, что Россия собирается вмешаться в президентские выборы на Украине, в октябре прошлого года заявлял действующий лидер республики Петр Порошенко. В том числе, чтобы не допустить этого, киевские власти отказались пускать на выборы в страну наблюдателей из России в рамках миссии ОБСЕ. Российский МИД, комментируя это решение, назвал его «антидемократичным».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Украина, выборы президента
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