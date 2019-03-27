Социологи назвали долю уверенных в победе Зеленского на выборах украинцев

В победу шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины верит больше граждан страны, чем в победу действующего главы государства Петра Порошенко, следует из данных опроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».

Около 28,5% респондентов считают, что на выборах победит Зеленский, тогда как в победе Порошенко уверены 25,7%. На третьем месте лидер партии «Батькивщина» — Юлия Тимошенко (12,7%), за ней следует народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (3%).

Если бы выборы проходили в день опроса, то Зеленский получил бы голоса 23,9% от всех опрошенных, Порошенко — 13,3%, Тимошенко — 8,6%.

Около 69,9% респондентов заявили, что уверены в том, что пойдут на выборы, «скорее уверены» еще 14,6%.