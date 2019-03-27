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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Социологи назвали долю уверенных в победе Зеленского на выборах украинцев

В победу шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины верит больше граждан страны, чем в победу действующего главы государства Петра Порошенко, следует из данных опроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».

Около 28,5% респондентов считают, что на выборах победит Зеленский, тогда как в победе Порошенко уверены 25,7%. На третьем месте лидер партии «Батькивщина» — Юлия Тимошенко (12,7%), за ней следует народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (3%).

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Если бы выборы проходили в день опроса, то Зеленский получил бы голоса 23,9% от всех опрошенных, Порошенко — 13,3%, Тимошенко — 8,6%.

Около 69,9% респондентов заявили, что уверены в том, что пойдут на выборы, «скорее уверены» еще 14,6%.

Опрос проводился с 20 по 25 марта, в нем приняли участие 2 тыс. человек.

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Ранее Киевский международный институт социологии сообщил, что рейтинг Зеленского достиг 32%, следом за ним идут Порошенко (17,1%), Тимошенко (12,5%) и Бойко (10,4%).

Выборы президента Украины пройдут в воскресенье, 31 марта. В бюллетене будут представлены 39 кандидатов, для победы в первом туре необходимо будет набрать более 50% голосов.

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы
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