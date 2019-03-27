Тимошенко или Рада

Первая состоит в обеспечении победы кандидата, с которым Москве удобнее всего будет договариваться. На протяжении всей подготовительной стадии кампании таким человеком считалась, без всякого сомнения, Юлия Тимошенко. Автор газовой сделки 2009 года, не голосовавшая в Раде ни за разрыв Договора о дружбе с Россией, ни за поддержку курса страны на вступление в ЕС и НАТО, — такой человек и на Украине, и в России считается самым удобным визави для Владимира Путина. Наряду с Тимошенко в кампании участвуют несколько кандидатов от той части оппозиции, которая представляет собой осколки бывшей Партии регионов. Куратором этих сил негласно являлся главный конфидент Кремля на Украине Виктор Медведчук, выступающий за автономизацию восточных регионов страны. В случае выхода Тимошенко во второй тур все эти силы оказали бы ей всемерную поддержку, надеясь на посты в новом правительстве и на ответное покровительство при выборах в Раду. Идеальным результатом могла бы стать победа Тимошенко и формирование по итогам парламентских выборов широкой коалиции относительно лояльных Кремлю сил. Никто не ждал бы резкого поворота Украины в сторону России, но задача втягивания Киева в долгие переговоры с Москвой и замедления движения в сторону Запада была бы решена. Следующие пять лет были бы потрачены на восстановление каналов влияния, «размен» Донбасса на Крым и снижение напряженности между двумя странами.

Вторая задача выходила бы на первый план в случае сохранения Порошенко президентского поста. В этом случае относительно лояльные Кремлю силы шли бы в Верховную раду для образования там антипрезидентского большинства. Сценарий выглядел вполне вероятным, учитывая ситуативность партийного проекта Порошенко, относительно низкий проходной барьер, позволяющий оказаться в парламенте семи-девяти партиям, и избрание половины депутатов по одномандатным округам. В этом случае можно было бы ожидать постоянного торпедирования инициатив президента и отсутствия дееспособного правительства. Популисты использовали бы сложившуюся ситуацию для утверждения в сознании политического класса и большинства граждан Украины тупиковости европейского выбора и необходимости компромиссов с Россией. Последнее обусловливалось бы как соблюдением интересов украинского бизнеса, так и желательностью восстановления в обществе «взаимопонимания» между более националистически настроенными его слоями и той частью, которая болезненно переживает разрыв с Россией. В целом синхронизация президентских и парламентских выборов в 2019 году давала шанс на реализацию каждого из сценариев.

Новая игра

Однако ситуацию спутало появление на политической арене Владимира Зеленского, выдвинувшего свою кандидатуру накануне Нового года. Новый участник президентской гонки отодвинул Тимошенко на третье место и девальвировал саму идею торга между ней и бывшими регионалами. Хотя Зеленский уже успел заявить о желательности переговоров с Россией ради завершения конфликта в Донбассе и стал лидером президентской гонки, способным низвергнуть Порошенко, вряд ли он считается Кремлем потенциальным союзником — слишком много неясного остается как в его собственной позиции, так и в позиции поддержавшего его владельца группы «Приват» миллиардера Игоря Коломойского. Кроме того, высокие показатели поддержки Зеленского дают основания предположить, что его партия «Слуга народа» получит осенью больше мест в новом созыве Рады, чем «Батькивщина» или наследники Януковича.

Похоже, что ожидавшегося реванша с поражением Порошенко и консолидацией лояльных России сил не случится. По итогам первого тура Тимошенко, которая на старте кампании считалась чуть ли не избранным президентом, выйдет из гонки, что завершит de facto ее политическую карьеру. Противостояние Порошенко и Зеленского может завершиться победой действующего президента: относительно необразованный и в целом немолодой электорат Тимошенко с трудом можно «передать» Зеленскому. С другой стороны, команда, которую формирует шоумен, не слишком увеличивает его шансы на успех: «либеральные реформаторы», такие как бывшие министры Айварас Абромавичус и Александр Данилюк, отнюдь не являются кумирами для большинства украинских граждан. В таком случае парламентские выборы завершатся успехом не столько лояльных России сил, представляющих старую гвардию украинской политики, сколько триумфом ведомой Зеленским молодежи, дополнительно мобилизованной сохранением Порошенко у власти. В этом случае следующая пятилетка в украинской политике станет решающей для завершения смены поколений в элитах самой динамичной в политическом отношении постсоветской страны.

Какой окажется реакция Кремля на возможное переизбрание действующего президента и серьезное омоложение украинской политики? Скорее всего, следует ожидать дальнейшего ужесточения антиукраинской риторики и продолжения фактически внешнего управления регионами Донбасса — в общем, всего того, что мы и так видим в последнее время. Вероятно, что Россия завершит строительство путей газового обхода Украины и прекратит транзит через ее территорию, а также еще больше ограничит и так вялую торговлю с республикой. Вряд ли стоит ждать, что провал симпатичных Москве сил на украинских выборах вызовет новые серьезные конфликты, однако можно с уверенностью утверждать, что борьба с недавно еще братской страной продолжится.