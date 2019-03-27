Порошенко назвал недостаток двусторонних переговоров с Путиным

Одновременно с этим он подчеркнул, что у Киева на таких переговорах будет слабая позиция, если он не заручится поддержкой международных партнеров

Петр Порошенко (Фото: Mykhailo Markiv / EPA / ТАСС)

Между Украиной и Россией могут состояться двусторонние переговоры на уровне президентов. Такое мнение в интервью украинским телеканалам выразил президент республики Петр Порошенко.

«Могут быть двусторонние форматы переговоров? Конечно, мы — суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших международных партнеров? Очевидно, слабее», — заключил украинский лидер.

Согласно данным с сайта Кремля, последние двусторонние переговоры Путина и Порошенко состоялись в октябре 2014 года после переговоров в рамках «нормандского формата» (где кроме них присутствовали представители Франции и Германии).

После конфликта рядом с Керченским проливом в ноябре 2018-го, когда российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля вместе с экипажами, Порошенко говорил, что пытался связаться с Путиным по телефону, но не получил ответа.