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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Порошенко назвал недостаток двусторонних переговоров с Путиным
Одновременно с этим он подчеркнул, что у Киева на таких переговорах будет слабая позиция, если он не заручится поддержкой международных партнеров
Петр Порошенко (Фото: Mykhailo Markiv / EPA / ТАСС)

Между Украиной и Россией могут состояться двусторонние переговоры на уровне президентов. Такое мнение в интервью украинским телеканалам выразил президент республики Петр Порошенко.

«Могут быть двусторонние форматы переговоров? Конечно, мы — суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших международных партнеров? Очевидно, слабее», — заключил украинский лидер.

Согласно данным с сайта Кремля, последние двусторонние переговоры Путина и Порошенко состоялись в октябре 2014 года после переговоров в рамках «нормандского формата» (где кроме них присутствовали представители Франции и Германии).

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Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

После конфликта рядом с Керченским проливом в ноябре 2018-го, когда российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля вместе с экипажами, Порошенко говорил, что пытался связаться с Путиным по телефону, но не получил ответа.

По его словам, после этого он позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель и попросил ее обсудить с президентом России освобождение украинских военных. Спустя несколько месяцев Порошенко предположил, что Путин не ответил, «потому что ему нечего сказать».

Президент России назвал попытки Порошенко связаться с ним «нехитрой предвыборной комбинацией под видом решения кризиса на Азове», отметив, что не хочет принимать в ней участия.

Авторы: Анна Трунина, Константин Нагаев
Теги: Петр Порошенко, Украина, переговоры
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