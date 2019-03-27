Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

По мнению Петра Порошенко, его основным противником 31 марта станет не Тимошенко или Зеленский, а российский президент Владимир Путин

Фото: ICTV / YouTube

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

«Мой союзник — украинский народ. Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин», — сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. «Поэтому сегодня [стоит] выбор — или мы за Украину, или мы за Россию», — заявил он.

При этом украинский президент отметил, что политический диалог с Москвой будет возможен только после того, как Россия «прекратит оккупацию» Крыма и Донбасса и отпущены украинские заключенные. «Когда будут выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключенные, включая украинских моряков, мы возвратимся к политическому диалогу с Российской Федерацией», — заявил он. В текущих условиях присутствие российских наблюдателей на выборах президента на Украине недопустимо, добавил он. «Не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей для того, чтобы оценивать, как проходят выборы в Украине. Это нонсенс», — заявил Порошенко.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. По данным на 25 марта, среди претендентов на пост президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский. Среди определившихся за Зеленского готовы проголосовать 32,1% опрошенных. Далее идут действующий президент Петр Порошенко (17,1%), лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%) и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (10,4%).