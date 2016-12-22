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Путин призвал не верить данным о жертвах пожара в Кемерово из соцсетей
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Путин призвал не верить данным о жертвах пожара в Кемерово из соцсетей
Пожар в торговом центре в Кемерово, 09:34
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Путин призвал не верить данным о жертвах пожара в Кемерово из соцсетей
Изменив планы, президент провел встречу с людьми, высказывавшими недоверие к официальной информации о жертвах пожара в ТЦ в Кемерово. Нет смысла сомневаться в официальных данных по числу погибших, считает Владимир Путин
Владимир Путин (справа) во время встречи с жителями города и родственниками пропавших без вести в ТЦ «Зимняя вишня» (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время визита в Кемерово провел в здании судмедэкспертизы встречу с инициативной группой людей, которые прежде подвергали сомнению официальную информацию о погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передает «РИА Новости». Эта встреча, по данным агентства, была незапланированной. На нее глава государства пришел, «изменив планы», замечает также «Интерфакс». Какая программа была предусмотрена у президента ранее, агентства не поясняют.

Чтобы сверить списки поступивших тел с официально озвученными прежде данными, мэр города Илья Сердюк предложил съездить в морг людей, вышедших на стихийную акцию протеста на кемеровскую площадь Советов утром 27 марта. «Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберем группу, поедем в морг», — предлагал он. В здание судмедэкспертизы после этого с ним, по данным агентства, последовали 15 человек. Туда же в скором времени прибыл Путин.​

«Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию [торгового центра]?» — обратился президент к главе города. Сердюк на это заметил, что документ о вводе ТЦ в эксплуатацию был выдан за два года до того, как он стал мэром Кемерово. Эту должность Сердюк занимает с сентября 2016 года. В этот же период, как, однако, признал градоначальник, в последний раз проводилась проверка торгового центра. «Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», — возмутился, реагируя на это, глава государства.

Присутствовавших на встрече родственников погибших и пострадавших политик также заверил, что все виновные в трагедии понесут наказание. «Сейчас здесь работает следственная группа из 100 человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — заявил Путин.

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Также президент отметил, что, по его мнению, «не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре». Местным жителям глава государства посоветовал не доверять распространяющейся в социальных сетях информации. Эти данные, как заметил Путин, «зачастую бывают недостоверными».​

Утром 27 марта в Кемерово состоялся стихийный митинг, на котором его участники потребовали от местных властей предоставить им актуальную информацию о том, сколько людей на самом деле погибло при пожаре. Всего в акции, по оценкам корреспондента местного портала tayga.info, приняли участие более 4 тыс. человек. В дежурной части главного управления МВД России по Кемеровской области РБК сообщили, что о числе присутствующих на митинге «нет никакой информации».

По последним официальным данным МЧС, в результате случившегося в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

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Посетившие морг жители, как передает «РИА Новости», позже вернулись к митингующим на площадь Советов. Собравшимся они рассказали о том, что «прошлись по списку погибших людей». «В списке было 64 погибших», — сообщил один из активистов, заверив, что они «прошлись по всем кабинетам, подсобкам и проверили все туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки и все машины». Еще один посетивший здание судмедэкспертизы мужчина сообщил участникам акции, что информация о том, что тела прячут на местном хладокомбинате, не подтвердилась.​

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где были расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. В Следственном комитете 27 марта приоритетной версии случившегося назвали короткое замыкание.

Автор: Евгения Маляренко.
При участии: Екатерина Костина.
Теги: Владимир Путин , митинг , Пожар , Кемерово
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