Тулеев заявил Путину о работающих в Кемерово «на каждом метре» спасателях

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в разговоре с Владимиром Путиным заявил о том, что у региона хватит сил и средств для ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово

Аман Тулеев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В ходе телефонной беседы, которая состоялась днем 25 марта, Тулеев рассказал главе государства о том, что произошло в Кемерово, где во время пожара погибли семь человек, сообщает пресс-служба областной администрации.

В ходе беседы президент России спросил у Тулеева, нужна ли региону дополнительная помощь в связи со случившимся. Губернатор ответил, что в Кемерово хватит сил и средств, чтобы самостоятельно ликвидировать последствия пожара в ТРЦ.

«На каждом метре работает по специалисту, если их будет больше, то они будут только мешать друг другу», — сказал Тулеев.

В ходе разговора губернатор также выразил обеспокоенность поступающими сигналами о пропавших без вести кемеровчанах, которые могли находиться на месте пожара. На момент разговора (18:30 мск) речь шла о 27 жителях. Позже в МЧС сообщили, что пропавшими без вести считаются 35 человек.

В воскресенье Путин также выслушал доклад главы МЧС Владимира Пучкова, после чего поручил главе ведомства вылететь в Кемерово и лично проконтролировать ситуацию. Министр отправился в Кузбасс вместе с отрядом «Центроспас».

Помимо этого, как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в Кемерово отправятся «дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование, которые будут мобилизованы из Красноярска и Москвы».

«Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым», — сказал Песков.