 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп допустил «дружественный захват Кубы»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Куба испытывает большие неприятности и лишилась денег, США могут «по-дружески» взять остров под контроль, рассказал Трамп. Власти Кубы отвергают угрозы Вашингтона и заявляют о готовности к обороне
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

США могут совершить «дружественный захват Кубы», заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на лужайке перед Белым домом. Его слова передает корреспондент Bloomberg Джош Уингроу.

«Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие неприятности. У них нет денег. Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы», — сказал Трамп.

Президент США назвал Кубу «мягко говоря, страной-неудачницей». Он рассказал, что в детстве много слышал об этом острове, и «все хотели перемен».

«[Госсекретарь] Марко Рубио занимается этим вопросом, и на очень высоком уровне. И, знаете, у них нет денег, у них нет нефти, у них нет еды. И сейчас нация действительно находится в тяжелом положении, и им нужна наша помощь», — добавил республиканец.

Трамп не в первый раз переходит к открытым угрозам в адрес Кубы, указывая на то, что правительство острова «висит на волоске» и США не остается ничего другого, кроме как «прийти и взорвать это место». В ответ кубинский президент Мигель Диас-Канель предупредил, что страна готова к обороне.

«Не надо нас запугивать, ваши нынешние угрозы напоминают нам все то, чем угрожали нам почти все прежние администрации США, у руля которых находились «ястребы», — рассказал Диас-Канель.

Сможет ли Трамп сменить власть на Кубе с помощью нефтяной блокады
Политика
Гавана, Куба

«Нет никаких сомнений в том, что ситуация на Кубе действительно очень тяжелая. Этот год станет решающим для острова, поскольку Кубе предстоит искать новых партнеров в экономической сфере, в первую очередь в обеспечении ее углеводородами», — рассказал РБК в январе советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. По его мнению, алармистские оценки, согласно которым запасы нефти на острове иссякнут в ближайшее время, могут оказаться вполне оправданными.

В среду, 25 февраля, судно под флагом США вошло в территориальные воды Кубы и обстреляло пограничный катер. В ходе ответных действий погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Со стороны Кубы пострадал капитан пограничного судна. Один гражданин США погиб, еще один получил ранения, сообщает NBC News.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Куба
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Куба обвинила США в попытке обречь ее на «экстремальные условия жизни»
Политика
Вэнс выразил надежду, что инцидент с перестрелкой близ Кубы «не так плох»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией Политика, 22:24
В аэропорту Стамбула отменили три рейса в Тегеран Политика, 22:17
Зеленский заявил, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие Запада Политика, 22:15
Над Севастополем сбили три воздушные цели Политика, 22:14
Пожарные прибыли на юго-запад Москвы после хлопка в многоэтажном доме Общество, 22:13
Министр обороны Нидерландов не исключила отправку войск на Украину Политика, 22:09
«Спартак» последним из Западной конференции КХЛ вышел в плей-офф Спорт, 22:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп напомнил о разговорах с Путиным Политика, 21:52
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Более 2 тыс. исков подали против пошлин Трампа Политика, 21:48
В ЕК не обсуждали «защиту» украинских мужчин от призыва в армию Политика, 21:39
«Зенит» вырвал победу у «Балтики» в первом матче РПЛ после зимней паузы Спорт, 21:38
Михаил Задорнов назвал два сценария для курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 21:36
Количество наркопотребителей в России снизилось на 1 млн за 10 лет Общество, 21:35