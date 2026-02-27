Трамп допустил «дружественный захват Кубы»

Куба испытывает большие неприятности и лишилась денег, США могут «по-дружески» взять остров под контроль, рассказал Трамп. Власти Кубы отвергают угрозы Вашингтона и заявляют о готовности к обороне

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

США могут совершить «дружественный захват Кубы», заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на лужайке перед Белым домом. Его слова передает корреспондент Bloomberg Джош Уингроу.

«Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие неприятности. У них нет денег. Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы», — сказал Трамп.

Президент США назвал Кубу «мягко говоря, страной-неудачницей». Он рассказал, что в детстве много слышал об этом острове, и «все хотели перемен».

«[Госсекретарь] Марко Рубио занимается этим вопросом, и на очень высоком уровне. И, знаете, у них нет денег, у них нет нефти, у них нет еды. И сейчас нация действительно находится в тяжелом положении, и им нужна наша помощь», — добавил республиканец.

Трамп не в первый раз переходит к открытым угрозам в адрес Кубы, указывая на то, что правительство острова «висит на волоске» и США не остается ничего другого, кроме как «прийти и взорвать это место». В ответ кубинский президент Мигель Диас-Канель предупредил, что страна готова к обороне.

«Не надо нас запугивать, ваши нынешние угрозы напоминают нам все то, чем угрожали нам почти все прежние администрации США, у руля которых находились «ястребы», — рассказал Диас-Канель.

«Нет никаких сомнений в том, что ситуация на Кубе действительно очень тяжелая. Этот год станет решающим для острова, поскольку Кубе предстоит искать новых партнеров в экономической сфере, в первую очередь в обеспечении ее углеводородами», — рассказал РБК в январе советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. По его мнению, алармистские оценки, согласно которым запасы нефти на острове иссякнут в ближайшее время, могут оказаться вполне оправданными.

В среду, 25 февраля, судно под флагом США вошло в территориальные воды Кубы и обстреляло пограничный катер. В ходе ответных действий погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Со стороны Кубы пострадал капитан пограничного судна. Один гражданин США погиб, еще один получил ранения, сообщает NBC News.