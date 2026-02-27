Хакеры атаковали ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

 Перейти к основному контенту
Ресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке, их доступность уже восстановлена. Хакеры действовали с серверов в России, США, Китае и Европе, пояснили в РКН
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Информационные ресурсы Роскомнадзора (РКН) и Минобороны подверглись мультивекторной DDoS-атаке, сообщили РБК в регуляторе.

«Мощность атаки достигала 33 Гбит/с, а скорость — до 36,9 млн пакетов в секунду. Атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах», — сказано в сообщении.

Речь идет о сложной мультивекторной атаке на разных сетевых уровнях, в том числе с имитацией действий пользователей, пояснили в РКН. Специалисты зафиксировали ее начало в 9:11. В итоге вредоносный трафик был отделен и направлен на серверы очистки, доступность ресурсов была восстановлена.

На момент публикации материала атака продолжается. Специалисты пытаются локализовать источники атаки и места расположения ботнетов, пояснил регулятор.

Ранее Роскомнадзор выявил у 33 операторов связи нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам. Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России: через него идет противодействие угрозам извне, например DDoS-атакам, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним.

«Ростелеком» рассказал о кибератаках на ресурсы прямой линии с Путиным
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В 2025 году число кибератак на госресурсы увеличилось на 249,6%, до 108,4 тыс., писал РБК со ссылкой на отчет компании DDoS-Guard. Этот сегмент — на втором месте по доли роста. На первом — игровые сервисы. Количество кибератак на эти ресурсы выросло на 310%, до 104 тыс. Всего в прошлом году было зафиксировано 2,5 млн атак, большинство из них шло из США, России и Индонезии.

5 декабря в «Ростелекоме» рассказали, что ресурсы «Итогов года с Владимиром Путиным» подверглись кибератакам, в том числе из-за рубежа, но они были успешно отражены. Ресурсы основаны на отечественном оборудовании и «ни разу не упали», пояснили там.

Читайте РБК в Telegram.

