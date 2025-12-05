 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямая линия Путина⁠,
0

«Ростелеком» рассказал о кибератаках на ресурсы прямой линии с Путиным

«Ростелеком»: отражены кибератаки на ресурсы «Итогов года с Владимиром Путиным»
Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ресурсы «Итогов года с Владимиром Путиным» уже подверглись первым кибератакам, в том числе из-за рубежа, они успешно отражены. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком», Сергей Онянов. Его цитирует ТАСС.

По его словам, сайт москва-путину.рф работает без сбоев, к тому же, он «ни разу не упал». Ресурсы основаны на отечественном оборудовании.

«Также мы помогаем блокировать разные сайты-зеркала, которые не имеют в себе ничего кроме мошеннических устремлений», — сказал Онянов.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск, накануне Кремль начал сбор вопросов. Обычно прямая линия президента проходит по четвергам, однако в этом году состоится в пятницу.

Первая прямая линия прошла с президентом в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. В 2025 году она будет объединена с большой пресс-конференцией.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия кибератаки Ростелеком
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Опубликовано совместное заявление Путина и Моди из 70 пунктов
Политика
Кремль начал сбор вопросов к прямой линии с Путиным
Политика
В Кремле обсудили проведение прямой линии Владимира Путина 19 декабря
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 14:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 14:01
В Индии предложили запретить отключение «слежки» за смартфонами Технологии и медиа, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Суд отменил указ Балицкого о досрочной отставке главы ЦИК Запорожья Политика, 14:25
США поставили Европе дедлайн по расходам на оборону Политика, 14:23
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 14:21
Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения Общество, 14:21
El Pais узнала об осознании в ЕС неизбежности уступок Украиной территорий Политика, 14:11
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Бывшая жена Иванова просила его не идти в Минобороны «из-за морали» Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин и Моди на сессии бизнес-форума в Индии. Трансляция Политика, 14:05
Путин и Моди приехали на бизнес-форум Политика, 14:04
Баканов пожелал успехов выдвинутому Трампом кандидату на пост главы NASA Политика, 14:02
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества Спорт, 13:58