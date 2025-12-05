«Ростелеком» рассказал о кибератаках на ресурсы прямой линии с Путиным
Ресурсы «Итогов года с Владимиром Путиным» уже подверглись первым кибератакам, в том числе из-за рубежа, они успешно отражены. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком», Сергей Онянов. Его цитирует ТАСС.
По его словам, сайт москва-путину.рф работает без сбоев, к тому же, он «ни разу не упал». Ресурсы основаны на отечественном оборудовании.
«Также мы помогаем блокировать разные сайты-зеркала, которые не имеют в себе ничего кроме мошеннических устремлений», — сказал Онянов.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск, накануне Кремль начал сбор вопросов. Обычно прямая линия президента проходит по четвергам, однако в этом году состоится в пятницу.
Первая прямая линия прошла с президентом в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. В 2025 году она будет объединена с большой пресс-конференцией.
