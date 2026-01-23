В 2025 году резко выросло число атак на российские игровые сервисы

В 2025-м хакеры атаковали игровые сервисы в России в три раза чаще. Это связано с конкуренцией за аудиторию, финансовой мотивацией и просто хулиганством, пояснили эксперты. В 2026-м объем атак на игровые сервисы будет расти

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2025 году резко — на 310% — выросло число DDoS-атак на игровые сервисы, говорится в отчете компании в области информационной безопасности DDoS-Guard (копия есть у РБК). Речь идет об атаках на оборудование (серверы), которое обеспечивает работу игровых сервисов, а также на приложения и сайты, которые их продвигают. Исследование основано на данных по количеству атак из системы защиты DDoS-Guard (в выборке участвовало 882 тыс. проектов).

Всего на игровые сервисы было совершено 104 тыс. DDoS-атак. На втором месте по приросту числа атак сегмент «государство и законодательство»: их количество увеличилось на 249,6%, до 108,4 тыс., на третьем — интернет и телеком (+ 80,8% до 176,2 тыс). Всего в 2025 году было зафиксировано 2,5 млн атак, большая часть из них шла из США, России и Индонезии.

Выводы аналитиков подтверждают и в игровых сервисах. По словам представителя «EdgeЦентра» (обеспечивает информационную безопасность игровой студии «Леста»), в прошлом году DDoS-атаки на игровые сервисы происходили заметно чаще и мощнее. Тактика таких атак стала сложнее: вместо одной «длинной» атаки все чаще встречается сценарий, когда в течение длительного периода идут серии «коротких ударов с паузами», дополнил представитель «EdgeЦентра». По его словам, это усложняет фильтрацию и повышает нагрузку на команды и системы мониторинга.

В 2025 году по сравнению с 2024-м число атак на игровые сервисы выросло примерно в 2,5 раза, при этом с каждым годом растет и их мощность, отметил представитель одного из крупнейших издателей игр Astrum Entertainment. «В нашем случае большинство атак не повлияли на работу проектов, но мы столкнулись с издержками команд эксплуатации, финансовыми затратами на защиту и потерей прибыли», — рассказал он.

Как развивается рынок видеоигр в России Объем российского рынка видеоигр по итогам 2025 года увеличился год к году на 7%, до 200 млрд руб., оценивала компаний Strategy Partners. В базовом сценарии объем этого рынка к 2030 году достигнет 261 млрд руб. Согласно июньскому исследованию компании Smart Ranking, в 2024 году лидером российского gamedev-рынка была «Леста» с выручкой в 35 млрд руб., на второй строчке — «Аструм» (9,1 млрд руб.), на третьем — «Криста» (3,5 млрд руб.). В топ-5 также вошли разработчики игр «Иннова» и «Кар икс технолоджис». Данные за 2025 год ещё не представлены.

Почему игровые сервисы атакуют чаще

Колоссальный прирост атак на игровые сервисы в 2025 году связан с развитием индустрии и «вливанием в нее огромных денег», пояснил РБК руководитель направления защиты сети DDoS-Guard Денис Сивцов. «За новые игровые серверы часто ведется жесткая конкурентная борьба, где DDoS-атаки могут являться оружием, чтобы переманивать аудиторию. При этом атакующим безразлична географическая или национальная принадлежность сервиса, пока из этого можно извлечь прибыль», — говорит он. По мере роста рынка игровых сервисов, по его мнению, количество атак тоже будет расти. «Так как DDoS-атаки постоянно становятся мощнее, игровая отрасль тоже это ощутит на себе. При этом в игровых сервисах часто используются самописные сетевые протоколы, поэтому многие стандартные меры защиты не работают там должным образом. Если подавляющее большинство веб-ресурсов можно защитить одними и теми же инструментами, то каждый игровой сервис — это отдельный проект на разработку защиты, что ощутимо увеличивает бюджет на нее», — отметил эксперт.

По словам представителя «EdgeЦентра», игровые сервисы — это удобная мишень: «Сказываются высокая публичность, эмоциональная вовлеченность аудитории и «заметность» любых сбоев. Мотивация атакующих не всегда про прямую выгоду, часто это хулиганство и желание «потроллить». В подавляющем большинстве случаев атаки удается нейтрализовать без влияния на пользователей. При наиболее мощных волнах может наблюдаться рост задержек или нестабильность соединения на отдельных маршрутах для части зарубежных клиентов». Интерес к играм подогревает и экономика, отметил представитель Astrum Entertainment: внутриигровой инвентарь, подписки, скины и прокачанные аккаунты имеют реальную стоимость и иногда продаются за десятки тысяч рублей, из-за чего игры становятся удобной точкой давления. «Мы ожидаем, что рост атак на игровые сервисы продолжится, — рассуждает он. — Это, по сути, постоянная гонка между теми, кто атакует, и теми, кто защищается. Со своей стороны мы изначально строим инфраструктуру с учетом этих рисков и используем комплексный подход: широкие интернет-каналы на uplink (канал передачи данных от конечного устройства к более высокому уровню сети. — РБК), чистку трафика на сетевых уровнях, защиту на уровне приложений, дополнительные механизмы аутентификации и автоматическое масштабирование сервисов».

«Устойчивым трендом» резкий рост атак на игровые сервисы в 2025 году называет и проджект-менеджер MD Audit (входит ГК Softline) Кирилл Левкин. Среди причин он называет то, что «даже кратковременный сбой мгновенно отражается на пользователях и репутации»; что «вокруг игр сформировалась масштабная экосистема микроплатежей, внутриигровых рынков и стриминга, что делает простои напрямую конвертируемыми в финансовые потери». «Кроме того, игровые сервисы часто используются как «тренировочный полигон» для DDoS-групп: на них проще проверить новые инструменты, тактики и мощности ботнетов (сеть устройств, зараженных вредоносным софтом и объединенных под удаленным управлением хакера для проведения кибератак. — РБК) без немедленного вмешательства регуляторов», — пояснил Левкин.

По его словам, атаки на игровые сервисы наблюдаются во всем мире, но Россия в 2025 году была под более значительным давлением: наблюдались атаки на онлайн-игры, игровые маркетплейсы и платформы с многопользовательскими режимами. В октябре 2025 года игровые сервисы, включая Steam, Xbox, PlayStation, Riot Games и Epic Games, столкнулись с массовыми перебоями, которые эксперты связали с крупной DDoS-атакой. Эти инциденты рассматривались как часть одной масштабной кампании, затрагивавшей сразу несколько крупных платформ одновременно, говорит Левкин. «Основной ущерб — простои сервисов, потеря части активной аудитории, срыв внутриигровых событий и прямые финансовые потери из-за недоступности платных функций. Для небольших игровых студий такие атаки иногда становились критичными», — отметил эксперт. По его оценке, в дальнейшем рост атак на игровые сервисы продолжится — для злоумышленников это удобная цель с понятной мотивацией: вымогательство, шантаж, конкурентное давление или просто демонстрация возможностей ботнета. Кроме того, игровые сервисы часто используются как входная точка для дальнейших атак, например, для распространения вредоносного софта или кражи учетных данных пользователей.

Компания BI.ZONE в 2025 году не фиксировала резкого роста числа DDoS-атак на игровые серверы, но заметила всплеск мошеннической активности, связанной с игровой индустрией: эксперты выявили фишинговые домены, имитирующие ресурсы для обмена игровыми скинами и их продажи, рассказал РБК руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.ZONE Дмитрий Царев. «Для индустрии онлайн-игр в целом характерна высокая конкуренция, и DDoS-атаки нередко используются как способ временно вывести сервис из строя. В результате игроки сталкиваются с нестабильной работой серверов и ищут более надежные альтернативы. Это создает прямые репутационные и финансовые потери для пострадавшего сервиса», — пояснил он. Царев прогнозирует рост числа атак на игровую индустрию в дальнейшем в связи с тем, что подобные сервисы располагают большим финансовым потенциалом и ежедневно привлекают новую аудиторию.