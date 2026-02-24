Украина отсрочила возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе»
Поставки по нефтепроводу «Дружба» в Словакию должны возобновиться 25 февраля, Украина вновь проинформировала Transpetrol, оператора словацкого участка трубопровода, о переносе даты, заявило Министерство экономики республики, сообщает SME.sk.
Ведомство отметило, что поставки на внутренний рынок не находятся под угрозой, поскольку правительство в рамках чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли выделило часть резервов на случай нехватки нефти.
«Украинский оператор не предоставил более подробной информации о причинах этих изменений», — сказали в министерстве.
Там подчеркнули, что постоянно следят за ситуацией и находятся в тесном контакте с Transpetrol, чтобы обеспечить бесперебойность поставок и минимизировать риски для энергетической безопасности страны.
На прошлой неделе Минэкономики уже сообщало об отсрочке Киевом поставок до 24 февраля, изначально прокачку должны были возобновить 20-го числа.
Словацкий премьер Роберт Фицо 23 февраля объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». По словам Фицо, он хотел поговорить по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским о возобновлении поставок нефти, но получил сообщение о том, что тот «готов к разговору только после 25 февраля».
В середине февраля Минэкономики Словакии сообщило, что прокачка российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» приостановлена из-за повреждения на украинской территории.
Российская нефть не поступает и в Венгрию по этому трубопроводу с 27 января. Глава МИДа страны Петер Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по «Дружбе» по политическим причинам.
