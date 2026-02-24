 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Украина отсрочила возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе»

Украина вновь отсрочила возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе»

Поставки по нефтепроводу «Дружба» в Словакию должны возобновиться 25 февраля, Украина вновь проинформировала Transpetrol, оператора словацкого участка трубопровода, о переносе даты, заявило Министерство экономики республики, сообщает SME.sk.

Ведомство отметило, что поставки на внутренний рынок не находятся под угрозой, поскольку правительство в рамках чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли выделило часть резервов на случай нехватки нефти.

«Украинский оператор не предоставил более подробной информации о причинах этих изменений», — сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что постоянно следят за ситуацией и находятся в тесном контакте с Transpetrol, чтобы обеспечить бесперебойность поставок и минимизировать риски для энергетической безопасности страны.

На прошлой неделе Минэкономики уже сообщало об отсрочке Киевом поставок до 24 февраля, изначально прокачку должны были возобновить 20-го числа.

Словацкий премьер Роберт Фицо 23 февраля объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». По словам Фицо, он хотел поговорить по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским о возобновлении поставок нефти, но получил сообщение о том, что тот «готов к разговору только после 25 февраля».

В середине февраля Минэкономики Словакии сообщило, что прокачка российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» приостановлена из-за повреждения на украинской территории.

Российская нефть не поступает и в Венгрию по этому трубопроводу с 27 января. Глава МИДа страны Петер Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по «Дружбе» по политическим причинам.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Над Россией за три часа сбили 24 дрона Политика, 00:36
«Додо Пицца» оплатит лечение собаки, из-за которой уволили курьера Общество, 00:33
Украина отсрочила возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе» Политика, 00:19
Какие семьи завоевали медали на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:01
«Опора России» призвала смягчить законопроект о штрафах за онлайн-кассыПодписка на РБК, 00:01
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США Экономика, 00:00
Началась сокращенная рабочая неделя Общество, 00:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Росавиация допустила отмены рейсов из-за снегопада в Москве Общество, 23 фев, 23:40
Reuters узнал об обсуждении США с Россией договора по ядерным вооружениям Политика, 23 фев, 23:36
Каллас объявила о планах ограничить численность миссии России при ЕС Политика, 23 фев, 23:13
В Николаеве семеро полицейских пострадали при взрыве на неработающей АЗС Политика, 23 фев, 23:01
«Апсныпресс» сообщило о падении дрона в Абхазии Политика, 23 фев, 22:41
Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов Политика, 23 фев, 22:25
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционных правил Спорт, 23 фев, 22:00