Как чета Клинтон оказалась в эпицентре дела Эпштейна

Билл Клинтон даст показания по делу Эпштейна — впервые за 40 лет экс-президент США предстанет перед конгрессом. Накануне его супруга объяснялась там шесть часов , но конгрессмены остались недовольны. Подробнее — в статье РБК

Хиллари Клинтон (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

27 февраля экс-президент США Билл Клинтон даст показания комитету палаты представителей по надзору — в связи с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле несовершеннолетними. В истории США это не первый случай, но последний подобный имел место более сорока лет, когда в 1983 году перед комитетом Конгресса объяснялся Джеральд Форд.

При этом 26 февраля на вопросы конгрессменов несколько часов отвечала супруга 42-го президента США, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

Как Клинтонов заставили дать показания

Новая волна интереса к фигурам из окружения Джеффри Эпштейна, включая политиков и бизнесменов, поднялась после рассекречивания материалов дела Министерством юстиции США. В ноябре 2025 года конгресс принял Акт о прозрачности файлов Эпштейна (Epstein Files Transparency Act), предписывавший обнародовать все документы по его делам в течение 30 дней. Ведомство не уложилось в срок, сославшись на огромный объем материалов и необходимость скрыть имена жертв, а также лиц, не причастных к преступлениям финансиста, и заключительная часть архива — около 3,5 миллиона страниц — была обнародована лишь в конце января.

Впервые комитет палаты представителей обратился к чете Клинтонов с просьбой дать показания по скандальному делу еще в августе 2025 года, однако те ее отклонили. Аналогичные повестки также направили бывшим директорам ФБР Джеймсу Коми и Роберту Мюллеру, а также бывшим генпрокурорам США Уильяму Барру, Альберто Гонсалесу, Джеффу Сешнсу, Лоретте Линч, Эрику Холдеру и Меррику Гарленду.

Как следует из заявления комитета, первоначально конгрессмены вызывали Билла Клинтона на 14 октября, а Хиллари Клинтон — на 9 октября 2025 года. Впоследствии даты перенесли: на 17 декабря и 18 декабря соответственно. Но Клинтоны отклонили назначенные даты, сославшись на необходимость присутствовать на похоронах. Комитет выразил готовность перенести слушания на январь при условии, что они предложат конкретные даты, однако ответа не последовало. После повторных повесток с вызовом на 13 января и 14 января ни один из них на заседание не явился.

21 января 2026 года члены комитета от обеих партий проголосовали за то, чтобы рекомендовать палате представителей предъявить чете Клинтонов обвинение в неуважении к конгрессу за игнорирование должным образом выписанных повесток. В случае, если бы нижняя палата конгресса поддержала это требование, экс-президенту и его супруге грозило бы лишение свободы на срок до одного года и штраф в размере до $100 тыс. В начале февраля стороны пришли к компромиссному решению: Клинтоны по очереди дадут показанию по делу в закрытом формате, под присягой и с видеозаписью. Слушания было решено провести в Центре исполнительских искусств в Чаппакуа — районе Нью-Йорка, где они проживают.

Первой показания дала 78-летняя Хиллари Клинтон. В своем вступительном слове, которое политик опубликовала в соцсети X, она заявила, что «понятия не имела» о преступной деятельности Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, отбывающей сейчас 20-летний тюремный срок. «Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном», — заявила она и добавила, что была в ужасе, узнав о преступлениях финансиста. Она также призвала конгрессменов вызвать на допрос действующего президента США Дональда Трампа, дружившего с Эпштейном в 2000-е. «Если комитет всерьез намерен докопаться до истины о преступлениях Эпштейна, он бы не выуживал ответы у нынешнего президента через прессу, а допросил бы его под присягой — ведь в документах Эпштейна он упоминается десятки тысяч раз», — сказала она.

В общей сложности слушания продлились шесть часов. Их пришлось ненадолго прервать после того, как конгрессвумен от Колорадо Лорен Боберт слила фотографии с заседания. Председатель комитета республиканец Джеймс Комер сообщил, что конгрессмены задали Клинтон много вопросов, но «остались не удовлетворены полученными ответами». Общаясь с журналистами после слушаний, сама Клинтон сообщила, что ей по несколько раз задавали одни и те же вопросы, а потом и вовсе стали спрашивать про НЛО и конспирологическую территорию Pizzagate, согласно которой демократы якобы управляли сетью торговли детьми из пиццерии в Вашингтоне. Бывшая госсекретарь заверила журналистов, что на «100%» уверена в невиновности мужа.

Что известно о связях Клинтонов с Эпштейном

В архивах Минюста по делу Эпштейна содержатся почти 3,9 тыс. упоминаний Билла Клинтона, несколько снимков с ним, а также переписка и бортовые журналы, в которых фигурирует его имя. Экс-президент познакомился с Эпштейном предположительно в начале 1990-х. Финансист дважды жертвовал по $1 тыс. на нужды президентской кампании Клинтона 1992 года, но были ли они тогда знакомы, неизвестно.

В период с 1993 по 1995 гг., во время первого президентского срока Клинтона, финансист посетил Белый дом 17 раз, сообщала Daily Mail со ссылкой на журналы посещений. В основном Эпштейн приходил в Западное крыло, где находятся рабочие кабинеты главы государства. Первый раз — 25 февраля 1993 года, спустя чуть более месяца после инаугурации Клинтона, по приглашению тогдашнего помощника президента Роберта Рубина (впоследствии стал главой Минфина). Во второй раз, 29 сентября 1993 года, Эпштейн вместе с Максвелл посетил прием Исторической ассоциации Белого дома, которой финансист пожертвовал $10 тыс. На том мероприятии был сделан их совместный снимок с Клинтоном. Виделся ли Эпштейн с президентом в свои последующие визиты в Белый дом, доподлинно неизвестно. В трех случаях финансист наносил визит в Белый дом дважды в день.

В 1999 году Эпштейн пожертвовал $20 тыс. на избирательную кампанию Хиллари Клинтон (в 2000-м году она была избрана в сенат и работала в конгрессе вплоть до назначения госсекретарем в 2011 году). Общение финансиста с Биллом Клинтоном продолжилось и после ухода последнего с поста президента США. Согласно обнародованным бортовым журналам, в 2002–2003 годах Клинтон совершил на частном самолете Эпштейна — так называемом «Лолита-экспресс» — по меньшей мере 16 перелетов (по другим подсчетам — 26) в ходе рабочих турне в Европу, Азию и Африку, совершаемых по делам благотворительного Фонда Клинтонов.

Во время этих поездок были сделаны несколько фотографий, также обнародованных Минюстом. На некоторых из них политик запечатлен с молодыми девушками со скрытыми лицами; на одном из снимков, сделанном в Брунее, он плавает в крытом бассейне с Максвелл и еще одной женщиной, чье лицо скрыто. В архивах также содержится совместные фотографии Клинтона с актером Кевином Спейси, который сопровождал его в поездке в Лондон. В 2006 году фонд, связанный с Эпштейном, пожертвовал $25 тыс. благотворительной организации Клинтонов.

Клинтон фигурирует и в материалах иска одной из жертв покойного финансиста, Вирджинии Джуффре, к Гислейн Максвелл, обнародованных в январе 2024 года. Джуффре утверждала, что «проводила время с президентом Клинтоном» на острове Эпштейна Литл-Сент-Джеймс и однажды летала с ним на вертолете. По ее словам, финансист устроил ужин для Клинтона на острове вскоре после его ухода из Белого дома, пригласив «двух молодых брюнеток» на вид не старше 17 лет, но экс-президент, по ее утверждению, «не клюнул на наживку».

Еще в июле 2019 года, после задержания Эпштейна, офис Клинтона заявил, что экс-президент «ничего не знает» о преступлениях финансиста, не общался с ним более десяти лет, а все перелеты на его самолете проходили в сопровождении Секретной службы. «В 2002 году у него [Клинтона] состоялась одна встреча с Эпштейном в его офисе в Гарлеме, и примерно в то же время он нанес один короткий визит в нью-йоркскую квартиру Эпштейна в сопровождении сотрудника и своей охраны», — заявил пресс-секретарь Анхель Уренья в соцсети X. Однако представитель Клинтона отрицал, что тот посещал остров, ранчо или дом Эпштейна в Палм-Бич.

Максвелл, давая показания заместителю генпрокурора Тодду Бланшу в августе 2025 года, подтвердила, что Клинтон никогда не был на острове Эпштейна. Тогда же она рассказала: «Президент Клинтон был моим другом, а не другом Эпштейна».

Как следует из архивов Минюста, Максвелл действительно поддерживала тесные отношения с окружением Клинтона и состояла в активной переписке с его подчиненными. Так, в одном из обнародованных писем за 2002 год помощник Клинтона Дуг Банд написал ей, что экс-президент передает привет Эпштейну. В письме, датированном 2001 годом, сотрудник Клинтона, чье имя скрыто, просит Максвелл поделиться номером телефона принца Эндрю, чтобы организовать для экс-президента их совместную игру в гольф во время поездки в Шотландию. А в 2003 году она интересуется у другого подчиненного экс-президента, не придет ли тот на ужин с Эпштейном.

Максвелл также участвовала в подготовке первой конференции «Глобальной инициативы Клинтона» в 2005 году, в частности, занималась переводом $1 млн подрядчику — французскому рекламному агентству Publicis groupe (происхождение этих денег неизвестно). Бывший топ-менеджер Publicis Ричард Аттиас рассказал The New York Times, что Максвелл сыграла ключевую роль в организации конференции. «Она была в Давосе вместе с президентом Клинтоном, и именно тогда они осознали, насколько велико влияние этого форума. Так у них родилась идея создать нечто подобное, но уже с иной философией», — рассказал он.

Аттиас не смог с уверенностью сказать, входил ли Эпштейн в число спонсоров мероприятия. Сама Максвелл утверждала, что финансист оказывал ей поддержку, однако делал это из сугубо корыстных побуждений. Примечательно, что еще в 2007 году, когда Эпштейна впервые обвинили в преступлениях против несовершеннолетних, его адвокаты указывали на причастность финансиста к созданию «Глобальной инициативы Клинтона» как один из доводов в пользу смягчения приговора.

С 2010 года Максвелл состояла в отношениях с миллиардером Тедом Уэйттом — другом четы Клинтонов и одним из крупнейших доноров их фонда. Благодаря этому она попала в число приглашенных на свадьбу единственной дочери Клинтонов, Челси. Примечательно, что даже в 2013 году, когда против Максвелл уже были выдвинуты обвинения в сексуальных преступлениях и ее имя значилось в стоп-листе фонда, она была приглашена в качестве почетного гостя на очередную конференцию «Глобальной инициативы».

Ни одна из жертв или сообщников Эпштейна не выдвигала публичных обвинений в адрес Клинтона. В 2015 году Дональд Трамп, впрочем, намекал, что в ходе совместных поездок с Эпштейном Клинтон мог вести себя компрометирующим образом, однако прямых доказательств тому нет. В документах, опубликованных Минюстом США в начале 2026 года, содержались лишь неподтвержденные «наводки» о возможных сексуальных преступлениях со стороны Клинтона, поступившие в правоохранительные органы.