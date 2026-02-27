Клинтон заявил конгрессу США, что «плохого не делал» с Эпштейном

Билл Клинтон (Фото: Eugene Gologursky / Getty Images)

Бывший президент США Билл Клинтон перед слушаниями в конгрессе по делу финансиста Джеффри Эпштейна опубликовал свое вступительное слово, которое намерен зачитать перед конгрессменами. Документ опубликован на странице экс-президента в X.

Клинтон отверг подозрения в свой адрес: «Я не видел и не сделал ничего плохого».

«Я не собираюсь говорить то, в чем не уверен. Все это было очень давно. И я связан своей клятвой не строить догадок и не гадать. Вам не поможет, если я буду играть в детектива спустя 24 года», — добавил он.

Среди опубликованных Минюстом файлов Эпштейна было множество фотографий с Клинтоном: кадры из их совместных путешествий и вечеринок, а также снимки, где политик запечатлен с разными девушками. Клинтон и Эпштейн общались с 1990-х годов примерно до 2003 года. Финансист посещал Белый дом, когда тот его возглавлял, Клинтон несколько раз летал на самолете Эпштейна. Однако экс-президент утверждал, что никогда не посещал остров финансиста.

На некоторых из снимков экс-президент запечатлен с молодыми девушками со скрытыми лицами, а на одной из фотографий, сделанной в Брунее, он плавает в крытом бассейне с Максвелл и еще одной женщиной, чье лицо также скрыто. Пресс-секретарь бывшего американского лидера Анхель Уренья говорил, что Клинтон разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны его преступления. Он также подчеркивал, что Белый дом пытается отвлечь внимание от прошлых связей финансиста с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Экс-президент утверждает, что «понятия не имел» о преступлениях, совершенных финансистом. «Сколько бы фотографий вы мне ни показали, в конечном итоге для меня важны две вещи, гораздо больше, чем ваша интерпретация этих 20-летних фотографий. Я знаю, что я видел, и, что более важно, чего я не видел», — подчеркнул он.

По его словам, «как человек, выросший в семье, где имело место домашнее насилие», он не только ни за что не полетел бы на самолете Эпштейна, если бы что-либо подозревал, но и сдал бы его властям.

Он также заверил, что его супруга Хиллари Клинтон не имела никакого отношения к Эпштейну и «даже не помнит, чтобы встречалась с ним».

Материал дополняется