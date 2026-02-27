 Перейти к основному контенту
Мадуро попросил суд США снять с него обвинение

Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратился к американскому суду с требованием прекратить уголовное преследование венесуэльского политика на основании того, что США нарушили его конституционное право на самозащиту. Об этом пишет AP.

Соединенные Штаты заблокировали венесуэльские средства для оплаты судебных издержек Мадуро, говорится в материале. «Мадуро, как глава государства Венесуэла, имеет право на то, что судебные издержки будут финансироваться правительством Венесуэлы», — написал адвокат.

Среди материалов, предоставленных в суд — подписанное Мадуро заявление, где он указывает, что не может оплатить себе юридическую защиту.

В ночь на 3 января 2026 года лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены американскими военными и вывезены из страны. Вскоре Трамп заявил, что временные власти республики передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти. Как он тогда уточнил, сырье продадут по рыночной цене, а врученные средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Материал дополняется

