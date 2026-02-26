 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Дмитриев покинул место переговоров с США в Женеве

Сюжет
Переговоры России и США
Встреча Дмитриева с американскими переговорщиками в отеле Four Seasons в Женеве продлилась около двух часов. Ей предшествовали четырехчасовые переговоры США и Украины, которые прошли там же
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев покинул отель в Женеве, передает ТАСС.

Речь идет об отеле Four Seasons. Туда спецпредставитель российского президента прибыл в 18:25 мск, чтобы провести переговоры с представителями США. К моменту прибытия Дмитриева уже шли переговоры американской делегации с украинской.

Встреча переговорщиков Украины и США продлилась около четырех часов. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что на встрече с американцами украинская сторона собиралась обсудить механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, гуманитарный трек и вопросы возможных обменов военнопленными, а также подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России.

Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Политика
Кирилл Дмитриев

Дипломатический источник «РИА Новости» ранее сообщил, что Дмитриев будет общаться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером «по своей линии».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

