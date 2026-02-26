Дмитриев покинул место переговоров с США в Женеве
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев покинул отель в Женеве, передает ТАСС.
Речь идет об отеле Four Seasons. Туда спецпредставитель российского президента прибыл в 18:25 мск, чтобы провести переговоры с представителями США. К моменту прибытия Дмитриева уже шли переговоры американской делегации с украинской.
Встреча переговорщиков Украины и США продлилась около четырех часов. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что на встрече с американцами украинская сторона собиралась обсудить механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, гуманитарный трек и вопросы возможных обменов военнопленными, а также подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России.
Дипломатический источник «РИА Новости» ранее сообщил, что Дмитриев будет общаться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером «по своей линии».
