Уиткофф анонсировал встречу с Умеровым в Женеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в четверг, 26 февраля, приедут в Женеву, где могут встретится с с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Об этом заявил сам Уиткофф, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, вылет запланирован на вечер среды. Основной целью визита он назвал встречи с иранской стороной для дипломатического урегулирования. При этом Уиткофф отметил, что ежедневно общается с Умеровым и запросил разрешение от президента Украины Владимира Зеленского на встречу с главой СНБО в Женеве.

Спецпосланник Трампа уточнил, что прежде всего планируется встреча с Умеровым в Женеве, а затем возможен его визит в США.

«Цель состоит в том, чтобы продолжить разговор, изучить разные варианты того, как мы можем дойти до мирного соглашения», — добавил Уиткофф.

Умеров рассказал о контактах с европейцами в Женеве
Политика
Рустем Умеров

Ранее Уиткофф допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США состоится в течение ближайших 10 дней. По его словам, во встрече могут участвовать украинская и российская делегации, а также он сам и Джаред Кушнер.

Он также выразил уверенность, что в перспективе возможна встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения территориальных вопросов и гарантий безопасности.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17–18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщал о готовности провести новый раунд «в ближайшее время». Зеленский ранее заявлял, что следующая встреча может пройти в течение 7–10 дней в Женеве.

