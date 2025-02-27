Генсек НАТО сообщил об обсуждении помощи Украине в разговоре с Трампом

Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Провел отличный [телефонный] разговор с Трампом. США и НАТО становятся сильнее. Союзники по НАТО быстро увеличивают инвестиции в оборону», — написал Рютте в соцсети Х.

Он отметил, что союзники «готовят еще миллиарды в виде помощи» Украине и гарантии безопасности, но не уточнил, о каких именно странах Североатлантического альянса идет речь.

С момента инаугурации Трампа Вашингтон не объявлял о новых пакетах военной помощи для Украины. Республиканец, в свою очередь, заявил, что в данный момент США не предоставляют Украине никакой помощи в области обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что лишение поддержки США значительно усложнит ситуацию в зоне российско-украинского конфликта. Трамп в то же время пообещал не мешать другим странам приобретать американские вооружения для Киева.

В понедельник, 24 февраля, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала отправку новой военной помощи Украине на сумму до €20 млрд. На следующий день издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что несколько стран ЕС, в частности Италия, Португалия и Испания, не поддержали отправку этого пакета военной помощи Киеву.