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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО сообщил об обсуждении помощи Украине в разговоре с Трампом

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Военная операция на Украине
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Провел отличный [телефонный] разговор с Трампом. США и НАТО становятся сильнее. Союзники по НАТО быстро увеличивают инвестиции в оборону», — написал Рютте в соцсети Х.

Он отметил, что союзники «готовят еще миллиарды в виде помощи» Украине и гарантии безопасности, но не уточнил, о каких именно странах Североатлантического альянса идет речь.

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Фото:Reuters

С момента инаугурации Трампа Вашингтон не объявлял о новых пакетах военной помощи для Украины. Республиканец, в свою очередь, заявил, что в данный момент США не предоставляют Украине никакой помощи в области обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что лишение поддержки США значительно усложнит ситуацию в зоне российско-украинского конфликта. Трамп в то же время пообещал не мешать другим странам приобретать американские вооружения для Киева.

В понедельник, 24 февраля, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала отправку новой военной помощи Украине на сумму до €20 млрд. На следующий день издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что несколько стран ЕС, в частности Италия, Португалия и Испания, не поддержали отправку этого пакета военной помощи Киеву.

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Марк Рютте НАТО США Дональд Трамп
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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