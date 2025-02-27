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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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BFMTV узнал о роли Макрона в отказе от отмены встречи Трампа с Зеленским

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
США допускали отмену визита Зеленского, но тот обратился к Макрону, а он убедил Трампа принять украинского лидера в Вашингтоне. В декабре прошлого года встреча Трампа и Зеленского также прошла не без содействия Макрона
Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США 28 февраля мог бы не состояться, если бы не французский президент Эмманюэль Макрон, передает BFMTV со ссылкой на источник.

Телеканал сообщает, что США рассматривали возможность отмены встречи Зеленского и президента Дональда Трампа, украинскому лидеру было направлено сообщение с рекомендацией не приезжать в США. После этого Зеленский позвонил Макрону, а французский президент, в свою очередь, связался с американским, и визит Зеленского в итоге был подтвержден.

В последний раз Трамп, тогда еще не вступивший в должность, и Зеленский встречались 7 декабря прошлого года в Париже. По данным Axios, эта встреча также состоялась не без влияния Макрона, так как американский лидер изначально не хотел контактировать с украинским.

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Дональд Трамп

Трамп вечером по Москве 26 февраля подтвердил, что Зеленский 28 февраля посетит США и стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых (редкоземельных металлах и других ресурсах). За несколько часов до этого агентство Reuters опубликовало комментарий неназванного чиновника Белого дома, в котором говорилось о бессмысленности приглашения украинского президента в США, если на встрече не будет подписана сделка по полезным ископаемым.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках соглашения будет создан «инвестиционный фонд восстановления Украины», в него будут поступать 50% доходов страны, полученных от ренты или лицензий на полезные ископаемые и от дивидендов с объектов инфраструктуры, которые используются для транспортировки или добычи ресурсов.

Зеленский отмечал, что сделка не предполагает компенсации оказанной США Украине военной помощи: там нет долга ни в $500 млрд, ни в $350 млрд, ни в $100 млрд, указывал он. Президент подчеркивал, что не согласился бы и на компенсацию в «10 центов».

Трамп 26 февраля сказал, что США потратили на помощь Украине $350 млрд, а Европа — $100 млрд. Вашингтон благодаря сделке с Киевом получит возмещение и даже больше, уверен он. Гарантии безопасности Киеву должна предоставить Европа, считает Трамп.

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Эмманюэль Макрон Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

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