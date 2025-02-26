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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В США не увидели смысла встречи Трампа и Зеленского без ресурсной сделки

Reuters: США не видят смысла встречи Трампа и Зеленского без ресурсной сделки
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп и Зеленский допускали скорую встречу в США, но в Белом доме подчеркнули, что в ней нет смысла без подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Вашингтон отмечал, что ее согласование — на финишной прямой
Белый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Без готовой к заключению сделки по полезным ископаемым между США и Украиной приглашать украинского президента Владимира Зеленского на встречу с американским президентом Дональдом Трампом бессмысленно, заявил неназванный чиновник Белого дома Reuters.

«Если украинский лидер говорит, что сделка не финализирована, я не вижу смысла в приглашении. Есть ожидание, что его приезд будет связан с признанием окончательной позиции [по ресурсной сделке], но, согласно его собственным словам в новой формулировке, он не занял окончательную позицию», — сказал собеседник агентства.

Зеленский ранее 26 февраля сообщил, что предложение о визите в США прозвучало, «офисы работают над этим» и есть «рабочая дата». Он отметил, что хочет, чтобы визит состоялся, и назвал важной потенциальную встречу с Трампом.

Днем ранее американский президент допустил, что Зеленский может посетить Белый дом в эту пятницу и что возможно подписание сделки по минералам. Его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт 26 февраля сказала, что Трамп будет рад приветствовать Зеленского в Белом доме для подписания соглашения, но не раскрыла возможной даты встречи.

На Украине опубликовали проект ресурсной сделки с США
Политика
Фото:Mishainik / Shutterstock

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках сделки будет создан «инвестиционный фонд восстановления Украины», куда будет отчисляться 50% доходов страны, полученных от ренты или лицензий на полезные ископаемые, дивидендов от объектов инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи полезных ископаемых. Средства будут инвестировать в развитие Украины.

Зеленский отмечал, что в соглашении нет требований о компенсации оказанной США Украине военной помощи, хотя ранее Трамп требовал компенсации за предоставленную помощь. По словам украинского президента, там нет долга ни на $500 млрд, ни на $350 млрд, ни на $100 млрд. Президент Украины заявил, что он не согласился бы и на компенсацию в «10 центов».

25 февраля украинские чиновники заявили, что условия сделки согласованы, но госсекретарь США Марко Рубио опроверг это, отметив, что стороны близки к договоренности.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Владимир Зеленский полезные ископаемые
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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