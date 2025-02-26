В США не увидели смысла встречи Трампа и Зеленского без ресурсной сделки

Трамп и Зеленский допускали скорую встречу в США, но в Белом доме подчеркнули, что в ней нет смысла без подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Вашингтон отмечал, что ее согласование — на финишной прямой

Белый дом, Вашингтон, США (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Без готовой к заключению сделки по полезным ископаемым между США и Украиной приглашать украинского президента Владимира Зеленского на встречу с американским президентом Дональдом Трампом бессмысленно, заявил неназванный чиновник Белого дома Reuters.

«Если украинский лидер говорит, что сделка не финализирована, я не вижу смысла в приглашении. Есть ожидание, что его приезд будет связан с признанием окончательной позиции [по ресурсной сделке], но, согласно его собственным словам в новой формулировке, он не занял окончательную позицию», — сказал собеседник агентства.

Зеленский ранее 26 февраля сообщил, что предложение о визите в США прозвучало, «офисы работают над этим» и есть «рабочая дата». Он отметил, что хочет, чтобы визит состоялся, и назвал важной потенциальную встречу с Трампом.

Днем ранее американский президент допустил, что Зеленский может посетить Белый дом в эту пятницу и что возможно подписание сделки по минералам. Его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт 26 февраля сказала, что Трамп будет рад приветствовать Зеленского в Белом доме для подписания соглашения, но не раскрыла возможной даты встречи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках сделки будет создан «инвестиционный фонд восстановления Украины», куда будет отчисляться 50% доходов страны, полученных от ренты или лицензий на полезные ископаемые, дивидендов от объектов инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи полезных ископаемых. Средства будут инвестировать в развитие Украины.

Зеленский отмечал, что в соглашении нет требований о компенсации оказанной США Украине военной помощи, хотя ранее Трамп требовал компенсации за предоставленную помощь. По словам украинского президента, там нет долга ни на $500 млрд, ни на $350 млрд, ни на $100 млрд. Президент Украины заявил, что он не согласился бы и на компенсацию в «10 центов».

25 февраля украинские чиновники заявили, что условия сделки согласованы, но госсекретарь США Марко Рубио опроверг это, отметив, что стороны близки к договоренности.