Адвокат рассказал о коллизии в деле генерала Попова

Адвокат Попова рассказал, что Запорожская область и Минобороны не имеют претензий к генералу из-за хищения металлоконструкций в регионе. При этом по делам о мошенничестве необходим потерпевший

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

В ходе разбирательства по делу о мошенничестве в отношении экс-командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова суд столкнулся с «любопытной коллизией», заявил «Коммерсанту» адвокат офицера Сергей Буйновский.

Попова обвиняют в содействии в хищении металлоконструкций на сумму более 114,5 млн руб. в Запорожской области вместе с погибшим в ходе военной операции на Украине генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, получившим звание Героя России посмертно, и предпринимателем Сергеем Моисеевым.

По словам Буйновского, юрист, представляющий Запорожскую область, в ходе заседания заявил, что регион не считает себя потерпевшей стороной по этому делу, поскольку Попов не нанес ущерба своими действиями. Представитель региона пояснил, что металлоконструкции, о которых идет речь в деле, были гуманитарной помощью, а не прописанными в бюджете расходами. Юрист подчеркнул, что в результате действий Попова, в том числе установленным оборонительным рубежам, было отражено контрнаступление украинских сил.

Также имущественных претензий к генералу не имеет Минобороны: военное ведомство не финансировало поставки металлоконструкций. При этом в делах о мошенничестве наличие потерпевшего обязательно. В связи с этим защита Попова считает, что уголовное дело следует вернуть в прокуратуру для устранения недостатков.

Генерал Попов занимал должность командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа до лета 2023 года. Сам Попов объяснял свое отстранение «сложной ситуацией со старшим начальством», которому он рассказал обо «всех проблемных вопросах» в армии. Летом 2023 года было опубликовано аудиообращение, в котором он рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности.

В мае прошлого года генерала арестовали, в июле его перевели под домашний арест. 16 октября суд огласил обвинительное заключение. Согласно ему, хищение металлоконструкций организовал генерал-лейтенант Олег Цоков. Он — основной фигурант дела, однако разбирательство в отношении генерал-лейтенанта было прекращено в связи со смертью.

По версии обвинения, Цоков привлек Попова к реализации преступной схемы, зная его «увлеченность ставками на результаты спортивных событий», а также с помощью подкупа супруги автомобилем на сумму порядка 4 млн руб., считает прокурор. По версии следствия, Попов согласился на хищение, а на его карту несколькими траншами были переведены 1,3 млн руб.

Попов заявил, что эти денежные средства он занимал у Цокова. Что касается зависимости от ставок, генерал сообщил, что судмедэкспертиза не выявила у него зависимостей. Защита настаивает на невиновности генерала и отмечает, что он также давал деньги в долг Цокову.

Предприниматель Сергей Моисеев, который проходит по этому делу, также был сначала отправлен в СИЗО, а затем — под домашний арест. «РИА Новости» сообщало, что он признал вину в ходе слушаний в Тамбовском военном суде.