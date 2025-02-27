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Политика ,  
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Дочь Кадырова ушла с поста вице-премьера Чечни

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова была вице-премьером правительства республики и единственной женщиной среди министров. Теперь она вернется к работе в модном доме «Фирдаус», основанном ее матерью Медни Кадыровой

Дочь Кадырова ушла с поста вице-премьера Чечни
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Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова, занимавшая пост заместителя председателя правительства Чечни, объявила об уходе со своего поста. Об этом она сообщила в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Эта работа была важным опытом для меня, направление соцблока играет большую роль в развитии республики, но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины. Я же буду трудиться на благо нашей республики, занимаясь проектами в бизнесе, и я уверена, что через эту деятельность я смогу принести больше пользы, чем занимаясь политикой», — сообщила Кадырова.

26-летняя девушка сообщила, что возвращается в модный дом «Фирдаус». Его директором она была с 2017-го по 2020-й, потом стала первым замминистра культуры Чечни, а в 2021-м — главой минкульта. Пост зампреда правительства региона Кадырова получила в 2023-м.

Модный дом «Фирдаус» (его название в переводе с арабского означает «райский сад») в 2009 году основала жена Рамзана Кадырова Медни Кадырова, в 2016-м она передала управление домом дочери. Сейчас «Фирдаус» создает линейки мужской (костюмы, спортивные костюмы, рубашки, свитшоты) и женской (длинные юбки, платья в пол, рубашки, футболки с удлиненным рукавом, спортивные платья, религиозные намазники и абаи) одежды, аксессуары, платки, духи.

Айшат — старший ребенок Кадыровых, всего в их семье 14 детей. У нее много наград как республиканского уровня, так и федерального, а также других регионов. В 2023-м она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также она награждена орденом Кадырова, медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», орденом ДНР и медалью за заслуги перед татарским народом. Кроме того, у нее есть звание народной артистки Чечни.

В чеченском правительстве имеет пост младший брат Кадыровой Ахмат Кадыров — он министр республики по физической культуре и спорту.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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