Дочь Кадырова стала народной артисткой Чечни

Айшат Кадырова (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, которая руководит министерством культуры республики, присвоили звание «Народный артист Чечни». Об этом сообщил сам глава региона в своем телеграм-канале.

«Указом главы Чеченской Республики ей (Айшат Кадыровой. — РБК) присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики», — написал Кадыров.

Также Айшат Кадыровой передали медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которой ее наградили в начале сентября. Награду Кадыровой присудили за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Дочь Кадырова также имеет медаль «За защиту прав человека», которой ее наградили в декабре 2021 года. Тогда же ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Чечни».

Айшат Кадыровой 24 года. В сентябре 2020 года глава Чечни назначил ее заместителем министра культуры республики, чуть больше чем через год она возглавила министерство. В начале октября Рамзан Кадыров одобрил ее кандидатуру на пост заместителя председателя правительства Чечни по социальному блоку.