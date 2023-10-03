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Дочь Кадырова стала народной артисткой Чечни

Кадыров сообщил о присвоении его дочери Айшат звания народной артистки Чечни
Айшат Кадырова
Айшат Кадырова (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, которая руководит министерством культуры республики, присвоили звание «Народный артист Чечни». Об этом сообщил сам глава региона в своем телеграм-канале.

«Указом главы Чеченской Республики ей (Айшат Кадыровой. — РБК) присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики», — написал Кадыров.

Также Айшат Кадыровой передали медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которой ее наградили в начале сентября. Награду Кадыровой присудили за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Дочь Кадырова также имеет медаль «За защиту прав человека», которой ее наградили в декабре 2021 года. Тогда же ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Чечни».

Айшат Кадыровой 24 года. В сентябре 2020 года глава Чечни назначил ее заместителем министра культуры республики, чуть больше чем через год она возглавила министерство. В начале октября Рамзан Кадыров одобрил ее кандидатуру на пост заместителя председателя правительства Чечни по социальному блоку.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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