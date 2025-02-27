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Политика ,  
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Губернатор сообщил о взрыве гранаты у правительства Самарской области

Бросившего гранату к зданию областного правительства задержали, цель поступка пока не понятна, заявил Федорищев. Губернатор рассказывал об угрозах, поступавших после заявлений о коррупции в РПЛ и заверил
Здание Правительства Самарской области
Здание Правительства Самарской области (Фото: Светлана Возмилова / Global Look Pres)

Рано утром 27 февраля мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство, предположительно, ручную гранату, в результате взрыва повреждена тротуарная плитка, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Жертв и пострадавших нет. На месте работали оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Мужчина задержан. Цель — пока непонятна. Запугать? Не получится», — написал он в телеграм-канале.

По данным телеграм-канала SHOT, возбуждено уголовное дело о теракте. Местный житель, которого задержали, утверждает, что гранату он нашел, а на момент преступления, как пишет канал, он был пьян.

До этого Федорищев рассказывал об угрозах, которые он получает после заявления о коррупции в российском футболе. В конце ноября на заседании комиссии Госсовета он заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.

Федорищев сменил главу клуба РПЛ после коррупционного скандала
Спорт
Роберт Тер-Абрамян

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) потребовали от Федорищева представить доказательства участия в коррупционных схемах. Губернатор заявил о разочаровании реакцией РПЛ и подчеркнул, что «в рамках следствия» не может озвучивать конкретные факты, которые бы подтвердили его слова.

МВД завело уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничестве) в середине января после доследственной проверки.

В «Крыльях Советов» сменилось руководство: совет директоров возглавил вице-губернатор Самарской области — глава администрации Федорищева Дмитрий Яковлев, гендиректором — Роберт Тер-Абрамян, с 2023 года занимавший пост коммерческого директора Футбольной национальной лиги.

Также Федорищев просил МВД проверить сделки группы спортивных агентов Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов». 25 февраля у Михаила Чибрикова, который работает с Андреевым, прошли обыски, его опросили и отпустили, писал «РБК Спорт». Также обыски прошли у других спортивных агентов, которые имеют отношение к трансферам клуба «Крылья Советов», в частности у Вадима Шпинева. По словам источников «РБК Спорт», он проходит по делу свидетелем.

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Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Вячеслав Федорищев Самарская область граната теракт Футбол коррупция Российская премьер-лига (РПЛ)
Вячеслав Федорищев фото

Вячеслав Федорищев

политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
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