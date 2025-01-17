МВД возбудило дело по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

В конце ноября Федорищев заявил о долге «Крыльев» перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». МВД после проверки возбудило дело о мошенничестве

По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола возбуждено уголовное дело, заявили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления МВД.

«По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В конце ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.

В разговоре с РБК он сообщил, что был проведен аудит работы «Крыльев Советов», по итогам которого уже уволен спортивный директор и отстранено руководство клуба. По словам губернатора, в схемах подкупа судей участвуют «многие клубы». Позднее губернатор рассказал, что факты коррупции в российском футболе передал в правоохранительные органы.

МВД начало доследственную проверку после заявления Федорищева. Источник РБК рассказывал, что проверка проводится по нескольким статьям. По данным телеграм-канала Baza, в их число входила ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

Глава РФС Александр Дюков говорил, что организация получила информацию о возможной коррупции в судействе еще в октябре, сейчас ведется проверка, а ее результаты будут в декабре.

Совет директоров «Крыльев» возглавил вице-губернатор Самарской области — глава администрации Федорищева Дмитрий Яковлев. Он сменил на посту Габибуллу Хасаева, вместе с которым клуб покинули Максим Сойфер и Лидия Рогожинская.

После 18 туров самарская команда занимает десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), уступая лидирующему «Краснодару» 21 очко.