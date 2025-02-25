У нескольких российских футбольных агентов прошли обыски

Источники «РБК Спорт» уточняют, что речь идет об обысках у агента Вадима Шпинева. Он проходит в качестве свидетеля, отметил один из собеседников. Также обыск был проведен у агента из группы Павла Андреева

Во вторник, 25 февраля, прошли обыски у нескольких футбольных агентов, которые имеют отношение к трансферам клуба «Крылья Советов», сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией. Об этом также сообщает портал «Чемпионат».

Источники «РБК Спорт» уточняют, что речь идет об обысках у агента Вадима Шпинева. Он проходит по делу свидетелем, отметил один из собеседников. В разговоре с «РБК Спорт» Шпинев заявил, что находится дома и с ним «все хорошо». Обыски проходили и у других агентов, в том числе входящих в группу Павла Андреева. В частности, речь идет о Михаиле Чибрикове, который работает с Андреевым. Он был опрошен, а потом отпущен.

Обыски у Шпинева могут быть связаны с трансфером Сергея Бабкина, который в 2023 году был куплен у «Локомотива», говорят источники «РБК Спорт», знакомые с ситуацией. По их словам, сумма сделки составила примерно 60 млн руб., из которых чуть больше половины причиталось людям, сопровождавшим сделку, и игроку. Телеграм-канал «Мутко против» пишет, что Бабкин был куплен «Крыльями Советов» за 31 млн руб., а еще 37 млн клуб заплатил в качестве агентских и подъемных.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в управление МВД по Самарской области.

Павел Андреев — один из крупнейших футбольных агентов России. За «Крылья Советов» выступают больше десяти игроков, которые работают с ним. Источники «РБК Спорт» на трансферном рынке называют Андреева самым влиятельным футбольным агентом России, чьи интересы представлены во всех ведущих клубах РПЛ. Он является непубличным человеком, за свою карьеру Андреев не дал ни одного интервью.

В ноябре прошлого года «РБК Спорт» сообщил, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев собирается инициировать проверку решений по финансированию футбола из бюджета региона, которые были приняты при бывшем главе области Дмитрии Азарове, а также сделки агентской группы Андреева, связанные с «Крыльями Советов».

Позже губернатор заявил, что подготовил заявление в прокуратуру и МВД с просьбой проверить деятельность футбольного клуба по четырем статьям УК.

В январе по заявлению Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола было возбуждено уголовное дело. «По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в ведомстве.