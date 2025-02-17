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Федорищев сменил главу клуба РПЛ после коррупционного скандала

Бывший топ-менеджер ФНЛ Тер-Абрамян стал гендиректором «Крыльев Советов»
Роберт Тер-Абрамян, работавший в нескольких хоккейных клубах, КХЛ и ФНЛ, стал новым гендиректором «Крыльев Советов» вместо Вадима Андреева. В январе в самарском клубе также сменился глава совдира
Роберт Тер-Абрамян
Роберт Тер-Абрамян (Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»)

Новым генеральным директором самарских «Крыльев Советов» стал Роберт Тер-Абрамян, с 2023 года занимавший пост коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Тер-Абрамян сменил на посту Вадима Андреева, который возглавлял команду с мая 2021 года.

Тер-Абрамян в разные годы руководил спонсорскими проектами хоккейного «Спартака», был коммерческим директором омского «Авангарда», возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ, работал в хоккейном клубе «Хумо» (Ташкент).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в телеграм-канале, что среди поставленных перед Тер-Абрамяном задач — повышение эффективности управления клубом и финансовая дисциплина, а также создание условий для достижения командой высоких результатов.

Федорищев сообщил, что получал угрозы из-за заявлений о взятках в футболе
Спорт


В середине января новым председателем совета директоров самарского клуба стал вице-губернатор Дмитрий Яковлев.

«Крылья Советов» оказались в центре скандала после ноябрьского заявления Федорищева о том, что клуб задолжал 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Самарский клуб занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Крылья Советов Вячеслав Федорищев
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