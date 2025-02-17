Федорищев сменил главу клуба РПЛ после коррупционного скандала
Новым генеральным директором самарских «Крыльев Советов» стал Роберт Тер-Абрамян, с 2023 года занимавший пост коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
Тер-Абрамян сменил на посту Вадима Андреева, который возглавлял команду с мая 2021 года.
Тер-Абрамян в разные годы руководил спонсорскими проектами хоккейного «Спартака», был коммерческим директором омского «Авангарда», возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ, работал в хоккейном клубе «Хумо» (Ташкент).
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в телеграм-канале, что среди поставленных перед Тер-Абрамяном задач — повышение эффективности управления клубом и финансовая дисциплина, а также создание условий для достижения командой высоких результатов.
В середине января новым председателем совета директоров самарского клуба стал вице-губернатор Дмитрий Яковлев.
«Крылья Советов» оказались в центре скандала после ноябрьского заявления Федорищева о том, что клуб задолжал 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
Самарский клуб занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.
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