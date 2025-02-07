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Федорищев сообщил, что получал угрозы из-за заявлений о взятках в футболе

Федорищев рассказал, что получал угрозы из-за заявлений о коррупции в футболе
Губернатор Самарской области заявил, что получал угрозы, от которых «иногда аж уши заворачивались». В ноябре прошлого года он заявил о «преступниках, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что получал угрозы из-за своих заявлений о коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«Конечно, угрожали. Так и продолжают. Причем, вы знаете, на таком уровне, что иногда аж уши заворачиваются, как страшно», — рассказал он в интервью «Радио КП».

При этом Федорищев уверен, что «это только начало». По его словам, со временем люди, следящие за футболом, увидят позитивные изменения.

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Спорт
Вячеслав Федорищев

В конце ноября прошлого года Федорищев на заседании комиссии Госсовета заявил, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Губернатор тогда отметил, что этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.

После заявлений главы Самарской области клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили ему коллективное письмо с требованием предоставить доказательства о якобы существующих коррупционных схемах. Руководство РПЛ подчеркнуло, что подобные обвинения без доказательств наносят непоправимый вред репутации лиги, клубов и их болельщиков. Федорищев в ответ заметил, что разочарован реакцией РПЛ, и подчеркнул, что «в рамках следствия» не может озвучивать конкретные факты, которые бы подтвердили его слова.

В середине января стало известно, что по заявлению Федорищева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 Уголовного кодекса). Перед этим собственную проверку провел Российский футбольный союз (РФС), ее результаты были переданы правоохранительным органам.

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Вячеслав Федорищев Футбол коррупция Самарская область ФК Крылья Советов угрозы расследование
Вячеслав Федорищев фото

Вячеслав Федорищев

политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
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