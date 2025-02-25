Небензя назвал резолюцию по Украине отправной точкой для переговоров

Американская резолюция Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине — это отправная точка для дальнейшего урегулирования кризиса. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт. <...> Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса», — сказал Небензя (цитата по ТАСС).

В то же время он призвал «не обольщаться» и подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо восстановить «конструктивное сотрудничество ключевых мировых игроков по вопросам европейской и международной безопасности».

Ранее Совбез ООН принял проект резолюции по Украине «Путь к миру», которую предложили Соединенные Штаты. Постпред России при ООН назвал его «шагом в правильном направлении».

Голосование в Совбезе прошло после того, как Генассамблея ООН одобрила две резолюции: одну предложили Украина и европейские страны, вторую — США (к ним присоединились Албания, Аргентина, Венгрия, Грузия, Израиль и Северная Македония).