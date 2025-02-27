Bloomberg: Россия и США заинтересовались общими проектами в Арктике по ресурсам

Bloomberg узнал о планах США «вбить клин» между Россией и КНР в Арктике

Делегации Москвы и Вашингтона на переговорах обсудили сотрудничество в Арктике. Как узнал Bloomberg, США заинтересовались в разведке залежей ископаемых и помехах для российско-китайских отношений

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия и США рассматривают Арктику в качестве возможной зоны экономического сотрудничества, стороны обсудили разведку природных ресурсов, в том числе энергоносителей, и торговые пути, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Американская сторона видит в сотрудничестве по Арктике возможность «вбить клин» между Россией и Китаем, рассказал один из собеседников и выразил сомнения в успешности подобных ожиданий, учитывая, как в последние годы сблизились Москва и Пекин.

Пока переговоры по вопросу арктического сотрудничества находятся на ранней стадии, уточнили собеседники.

Переговоры делегаций России и США прошли на прошлой неделе в Саудовской Аравии. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечавший на переговорах за экономическое взаимодействие, сказал после встречи, что обеим странам нужны совместные проекты в Арктике и других областях. «Это была скорее общая дискуссия — о возможных совместных проектах в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — добавил он и упомянул об обсуждении экономического сотрудничества.

В Арктике находятся основные запасы ресурсов минеральные ресурсы России, сказал год назад президент Владимир Путин. По его мнению, этот регион является приоритетным и имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.

В 2024 году в Пентагоне назвали сотрудничество России и Китая по Арктике поводом насторожиться для США. Речь шла о военной, исследовательской и научной деятельности. «Хотя между КНР и Россией остаются существенные сферы, где есть разногласия, их растущая координация в [арктическом] регионе вызывает озабоченность и Министерство обороны продолжает следить за их взаимодействием», — говорилось в опубликованной Пентагоном прошлогодней Стратегии по Арктике.

Китай долгие годы пытается расширить свое присутствие в Арктике, республика объявила себя «приарктическим государством».