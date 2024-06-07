Путин назвал Арктику источником основных минеральных ресурсов России
Территория России будет прирастать за счет Арктики, где находятся основные запасы ресурсов. С таким заявлением выступил на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин. Трансляцию мероприятия вел РБК.
Путин напомнил, что раньше говорили: «Россия будет прирастать Сибирью».
«Теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там», — сказал глава государства.
Он добавил, что ресурсы на этих территориях сложно и дорого добывать, «тем не менее это очень большие перспективы».
Ранее Путин отмечал, что освоение и обустройство Арктики является для России приоритетом, этот регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.
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