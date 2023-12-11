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Политика ,  
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Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России

Путин: освоение Арктики является неоспоримым приоритетом для России
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Освоение и обустройство Арктики является для России приоритетом, этот регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

Арктика для России имеет особое стратегическое значение, этот регион имеет колоссальные экономические возможности, отметил глава государства. «С ним мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны. И потому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», — сказал Путин.

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В середине июля Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов призвал создавать «человеческие условия» в Арктике. И признал, что в Арктической зоне накопились большие проблемы, например, изношены коммунальная инфраструктура и жилищный фонд. Этот показатель даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в удаленных поселках и в ЗАТО эта проблема еще острее.

Президент также напомнил, что благоустройство городов в Арктической зоне связано с решением проблем безопасности. «На этих направлениях здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности. Поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях», — призвал он.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

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