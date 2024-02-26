WP узнала о провале переговоров по избежанию шатдауна в США

Американские законодатели в выходные не смогли прийти к соглашению по избежанию шатдауна. Часть программ финансирования останется без средств уже менее чем через неделю

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Лидеры в конгрессе упустили последнюю возможность предотвратить надвигающийся крайний срок вынужденной приостановки работы правительства (шатдауна), так как законодатели отказались от предварительных планов огласить текст закона о сделке по финансированию вечером 25 февраля, пишет Washington Post.

Примерно 20% структур федерального правительства США закроются 2 марта, а крайний срок для оставшихся 80% наступит всего через неделю, пишет WP. Ранее президент США Джо Байден отсрочил шатдаун Минсельхоза, Минтранса, Минстроя и Министерства по делам ветеранов до 1 марта, а остальной части правительства, включая Минобороны, до 8-го.

Даже частичное прекращение работы может нарушить федеральные программы продовольственной помощи, включая WIC, программу экстренного питания для женщин, младенцев и детей младшего возраста, которая уже сталкивается с дефицитом бюджета, предупреждает WP. Авиадиспетчеры сохранят рабочие места, но им не будут платить. Федеральные жилищные ваучеры, которые поддерживают 5 млн семей, также могут временно оказаться под угрозой, а ученые, которые получают средства от правительства, прекратят отслеживание и изучение болезней, передаваемых животными.

Конгресс не может принять бюджет правительства с осени 2023 года из-за споров между представителями Демократической и Республиканской партий, первые контролируют сенат, вторые — палату представителей. Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, так и не проголосовав по уже одобренному сенатом законопроекту о дополнительных ассигнованиях на нужды национальной безопасности. Билль, предусматривающий выделение $95,34 млрд, в том числе на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, был принят верхней палатой 13 февраля после продолжительных межпартийных переговоров.

В письме сенаторам лидер фракции демократического большинства в сенате Чак Шумер сказал, что республиканцам в палате представителей «нужно больше времени, чтобы разобраться в себе», прежде чем они смогут согласиться на законопроекты о расходах, передает WP. Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что письмо Шумера содержало «контрпродуктивную риторику» и что демократы сената выдвинули неожиданные политические требования в ходе переговоров.

Ранее в январе обе палаты конгресса достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году (уровень расходов должен был составить $1,66 трлн), но принять соответствующий законопроект еще не успели. В итоге демократы и республиканцы согласовали проект временного финансирования правительства только до 1–8 марта.

Принятый в январе временный бюджет стал третьим с 1 октября 2023 года, когда в США начался 2024-й финансовый год, но к тому моменту власти не согласовали бюджет для всего правительства на срок до 30 сентября 2024 года.