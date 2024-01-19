Байден подписал закон, отсрочивший шатдаун в США

Байден подписал закон о третьем по счету с октября временном бюджете — правительство получило финансирование до марта. Американские законодатели пока не согласовали бюджет на весь финансовый год до 30 сентября 2024-го

Джо Байден (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому правительственные структуры страны получают финансирование до начала марта, говорится на сайте Белого дома. Это означает, что Соединенные Штаты избежали шатдауна, когда федеральные структуры вынужденно прекращают работу, не имея на это средств.

The New York Times уточняет, что финансирование Минсельхоза, Минтранса, Министерства жилищного строительства и Министерства по делам ветеранов продлено до 1 марта, а остальной части правительства, включая Минобороны, до 8-го.

Если бы конгресс не одобрил закон, а Байден не подписал бы его, финансирование четырех перечисленных федеральных ведомств США прекратилось бы в ночь с 19 на 20 января, у остальных — ко 2 февраля.

Это уже третий по счету временный бюджет в США с 1 октября 2023-го — с этой даты в стране начался 2024-й финансовый год, но к тому моменту власти не согласовали бюджет для всего правительства на срок до 30 сентября 2024-го. С того же момента Вашингтон не выделяет новых средств на поддержку Украины. Финансирование последних анонсированных пакетов помощи осуществлялось из остатков, которые были согласованы прежде.

Ранее в январе обе палаты конгресса достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году. Сделка предполагает, что общий уровень расходов составит $1,66 трлн. Принять соответствующий законопроект американские законодатели еще не успели. В Белом доме отметили, что препятствия в этом создают республиканцы из Палаты представителей. Они, к примеру, требуют увеличения расходов на миграционную политику.



Байден осенью предлагал выделить на обеспечение национальной безопасности свыше $106 млрд. Из них бы на выделение военной помощи Украине пошли $61 млрд, еще $14 млрд — Израилю, $9 млрд — на предоставление гуманитарной помощи в рамках этих двух конфликтов. Конгресс не стал рассматривать этот законопроект.