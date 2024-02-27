Американские военные опубликовали доклад о вооруженных силах России

В докладе речь идет о глобальной стратегии России, которая, по мнению авторов «продиктована желанием вновь получить признание как мировой державы», а также приводится описание российских вооруженных сил

Общевойсковой центр армии США опубликовал доклад о российских вооруженных силах под названием «Российская тактика». Документ размещен на странице центра в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и посвящен «тактике, организации и действиям вооруженных сил» России с акцентом на сухопутные войска. Отчет в социальных сетях сопровождается фразой «Знаете ли вы своего врага?»

Авторы доклада отмечают, что глобальная стратегия России «продиктована желанием вновь получить признание как мировой державы».

«Россия считает, что может обеспечить стабильность странам на своей периферии, особенно бывшим странам СССР, и влиять на международную политику и законодательство за пределами западной либеральной системы», — указано в документе.

Для достижения этого, говорится в докладе, Россия будет уделять приоритетное внимание в том числе «сохранению регионального господства, обеспечению защиты и сохранности своих национальных интересов, а также нынешнего режима, противодействию иностранному вмешательству».