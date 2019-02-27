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Коэн сообщил конгрессу о докладе Трампу об утечке документов демократов
Трамп знал о готовящемся «сливе» переписки демократов в июле 2016 года, заявил экс-адвокат Майкл Коэн. В организации утечки демократы обвинили «российские спецслужбы»
Майкл Коэн (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп знал об утечке писем избирательного штаба Демократической партии США, опубликованных WikiLeaks в разгар избирательной кампании 2016 года. Об этом рассказал бывший адвокат президента США Майкл Коэн, выступая на слушаниях в конгрессе США.

По словам Коэна, он был рядом с президентом, когда политический советник Роджер Стоун, работавший в штабе во время предвыборной гонки, сообщил Трампу о грядущей публикации, которая помешает избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Коэн дает показания в суде в рамках сотрудничества со следствием по уголовному делу против него. В середине декабря суд признал бывшего адвоката Трампа виновным в нарушении закона о финансировании предвыборной кампании, в даче ложных показаний, а также в том, что от имени Трампа он платил женщинам за молчание об интимной связи с президентом. Всего он получил три года тюрьмы.

Начиная свое выступление перед конгрессом, Коэн назвал Трампа «мошенником» и «расистом», а также заявил, что дает показания, чтобы защитить себя и свою семью от угроз.

«Мистер Трамп расист. Всем известно, что его поддерживали сторонники превосходства белого человека и фанатики. Вы слышали, как он публично сравнивал другие страны с «дырами», — сказал он. «В частном порядке он еще хуже», — добавил Коэн.

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Бывший адвокат президента также отметил, что ​Трамп не рассчитывал победить, начиная свою предвыборную кампанию, и рассматривал гонку как отличную возможность для пиара.

Кроме того, Коэн предъявил чек на $35 тыс., подписанный Трампом. Этот чек, по его словам, был выписан президентом, чтобы возместить ему «незаконный платеж за молчание», когда адвокат заплатил из своих собственных средств за молчание порноактрисе Стэффани Клиффорд, выступающей под псевдонимом Сторми Дэниелс.

Фото: Reuters

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Майкл Коэн также заявил, что у него нет прямых доказательств того, что Трамп или сотрудники его предвыборной кампании были в сговоре с Россией во время предвыборной гонки 2016 года.

«Были заданы вопросы о том, знаю ли я о прямых доказательствах того, что Трамп или его кампания вступили в сговор с Россией. Я не знаю, и я хочу, чтобы это было ясно». Затем он добавил: «Однако у меня есть свои подозрения».

В июле 2016 года WikiLeaks опубликовала документы, из которых следовало, что руководство Демократической партии оказывало предпочтение Хиллари Клинтон в ущерб ее конкуренту в борьбе за предвыборную номинацию Берни Сандерсу.

Возникший скандал привел к отставке партийного лидера Дебби Вассерман Шульц и принес раскол в партийные ряды. Во взломе партийной почты демократы обвинили «русских хакеров», за которыми стоят спецслужбы. Москва эти обвинения неоднократно отрицала.

Бывшего советника Трампа Роджера Стоуна арестовали в январе 2019 года. Ему предъявлены обвинения в даче ложных показаний перед конгрессом США, препятствовании и подделке свидетельских показаний в ходе расследования прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Майкл Коэн, показания, Дональд Трамп
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