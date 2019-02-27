Коэн сообщил конгрессу о докладе Трампу об утечке документов демократов

Трамп знал о готовящемся «сливе» переписки демократов в июле 2016 года, заявил экс-адвокат Майкл Коэн. В организации утечки демократы обвинили «российские спецслужбы»

Майкл Коэн (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп знал об утечке писем избирательного штаба Демократической партии США, опубликованных WikiLeaks в разгар избирательной кампании 2016 года. Об этом рассказал бывший адвокат президента США Майкл Коэн, выступая на слушаниях в конгрессе США.

По словам Коэна, он был рядом с президентом, когда политический советник Роджер Стоун, работавший в штабе во время предвыборной гонки, сообщил Трампу о грядущей публикации, которая помешает избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Коэн дает показания в суде в рамках сотрудничества со следствием по уголовному делу против него. В середине декабря суд признал бывшего адвоката Трампа виновным в нарушении закона о финансировании предвыборной кампании, в даче ложных показаний, а также в том, что от имени Трампа он платил женщинам за молчание об интимной связи с президентом. Всего он получил три года тюрьмы.

Начиная свое выступление перед конгрессом, Коэн назвал Трампа «мошенником» и «расистом», а также заявил, что дает показания, чтобы защитить себя и свою семью от угроз.

«Мистер Трамп расист. Всем известно, что его поддерживали сторонники превосходства белого человека и фанатики. Вы слышали, как он публично сравнивал другие страны с «дырами», — сказал он. «В частном порядке он еще хуже», — добавил Коэн.