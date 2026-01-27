Фон дер Ляйен прокомментировала заключение «матери всех сделок» с Индией

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на заключение торговой сделки между Европейским союзом и Индией, назвав ее «матерью всех сделок».

«Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Соглашение создает зону свободной торговли с населением около 2 млрд человек, что принесет выгоду обеим сторонам.

ЕС и Индия согласовали договор о свободной торговле спустя почти 20 лет переговоров. Делегация Европейского союза во главе с председателем Еврокомиссии прибыла в Нью-Дели и встретилась с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в рамках двустороннего саммита.

Согласно условиям сделки, Индия отменит пошлины на европейские фруктовые соки, переработанные продукты питания, маргарин, оливковое и другие растительные масла, отмечает The Times of India.

ЕС взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству. Он выделит Индии €500 млн для сокращения выбросов парниковых газов, а также на «промышленную трансформацию».