 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Фон дер Ляйен прокомментировала заключение «матери всех сделок» с Индией

Фон дер Ляйен прокомментировала заключение сделки с Индией
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на заключение торговой сделки между Европейским союзом и Индией, назвав ее «матерью всех сделок».

«Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Соглашение создает зону свободной торговли с населением около 2 млрд человек, что принесет выгоду обеим сторонам.

ЕС и Индия заключили «главную торговую сделку всех времен»
Экономика
Антониу Кошта, Нарендра Моди и&nbsp;Урсула&nbsp;фон дер Ляйен&nbsp;

ЕС и Индия согласовали договор о свободной торговле спустя почти 20 лет переговоров. Делегация Европейского союза во главе с председателем Еврокомиссии прибыла в Нью-Дели и встретилась с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в рамках двустороннего саммита.

Согласно условиям сделки, Индия отменит пошлины на европейские фруктовые соки, переработанные продукты питания, маргарин, оливковое и другие растительные масла, отмечает The Times of India.

ЕС взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству. Он выделит Индии €500 млн для сокращения выбросов парниковых газов, а также на «промышленную трансформацию».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Индия ЕС сделка торговля Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
ЕС и Индия заключили «главную торговую сделку всех времен»
Экономика
Фон дер Ляйен анонсировала «мать всех сделок» с Индией
Политика
Bloomberg узнал о срыве торговой сделки между США и ЕС
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве Общество, 13:28 
Цена золота превысила 12 тыс. рублей за грамм впервые за 29 лет Инвестиции, 13:27
МВД раскрыло покушение на убийство 24-летней давности Общество, 13:22
Стабильность накануне роста: рынок игристого в России в 2025 году Вино, 13:21
ВОЗ предрекла новые заражения Нипах из-за слабой изученности вируса Общество, 13:18
Экс-замгубернатора Краснодарского края задержали по подозрению в аферах Общество, 13:16
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Российских пятиборцев-юниоров допустили на международные турниры с флагом Спорт, 13:07
Основателя iGooods Куниса внесли в список террористов и экстремистов Политика, 13:06
Минцифры назвало регионы с максимальным спросом на IT-ипотеку Недвижимость, 13:04
Акции Puma взлетели на 20% на новости о продаже ее доли китайской Anta Инвестиции, 12:51
Бундесверу дадут шанс впервые закупить немецкие боевые беспилотники Политика, 12:51
Аэропорт Шереметьево сообщил о снятии ограничений из-за снегопада Общество, 12:50
Как правильно кататься на тюбинге и не навредить здоровью Life, 12:47