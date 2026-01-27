 Перейти к основному контенту
0

ЕК подготовит запрет на импорт ядерного топлива из России

Сюжет
Война санкций
По словам представителя ЕК, комиссия готовит проект о запрете импорта из России ядерного топлива. Это является частью политики по выводу с рынка ЕС всей российской энергетики
Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press
Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) ведет подготовку проекта, который запретит импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Она назвала ядерную энергетику и ядерные продукты «более сложным вопросом для проработки». По словам Итконен, он находится на стадии подготовки.

«Я не могу назвать сроки, но, надеюсь, мы сможем представить это в надлежащее время. Мы <...> абсолютно намерены довести до конца политику RePowerEU, цель которой — поэтапно вывести с рынка ЕС всю российскую энергетику. И разумеется, нефть и ядерная энергетика будут это дополнять», — сказала представитель ЕК (цитата по «РИА Новости»).

NBC узнал об обсуждении в Европе разработки своего ядерного оружия
Политика
Фото:Aaron Burden / Getty Images

Помимо продуктов ядерной промышленности ЕС намерен поэтапно отказаться от российского газа к 2027 году.

К 1 марта страны ЕС должны подготовить планы по диверсификации импорта газа и определить потенциальные проблемы при замене поставок из России. Для этого европейские компании должны уведомить правительства стран и Еврокомиссию о любых оставшихся контрактах на поставки газа из России. Еврокомиссия также планирует представить постановление о поэтапном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года.

С конца 2022 года Евросоюз ввел ограничение на цену российской нефти. Импорт топлива дороже этой цены запрещен. В 2022 году потолок был установлен на уровне $60 за баррель. В сентябре прошлого года его снизили до $47,6, а с 1 февраля текущего года он составит $44,1.

Москва отреагировала на это решение запретом экспорта нефти и нефтепродуктов по контрактам, которые соответствуют установленному ценовому потолку. Последний раз запрет был продлен до 30 июня 2026 года.

Венгрия и Словакия продолжают импортировать нефть и газ из России. Страны планировали обратиться в Европейский суд с требованием аннулировать план отказа от российских нефти и газа, а также приостановить действие постановления на период судебного разбирательства.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Евросоюз импорт Россия атомная энергетика
