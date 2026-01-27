ДТЭК сообщил об огромных разрушениях на энергообъекте в Одесской области
В результате повторного ночного удара по энергетическому объекту в Одесской области оборудование получило колоссальные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК в телеграм-канале.
«Разрушения огромные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние. Сейчас мы работаем на месте: разбираем завалы», — говорится в заявлении.
ДТЭК пообещал как можно скорее ликвидировать последствия атаки. При этом пресс-служба компании не уточнила, по какому конкретно энергетическому объекту был нанесен удар.
В декабре 2025 года 20-я по счету подстанция украинского энергохолдинга ДТЭК получила значительные повреждения в Одесской области.
В том же месяце Минобороны России сообщило, что военные наносят удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, используемым для нужд ВСУ и военных предприятий.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целями ударов служат только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей