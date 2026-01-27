ДТЭК сообщил об огромных разрушениях на энергообъекте в Одесской области

ДТЭК: энергообъект в Одесской области после удара получил огромные разрушения

Украинский ДТЭК рассказал о разрушительном ударе по энергетическому объекту Одесской области. Пресс-служба компании предупредила, что из-за разрушений ремонт потребует длительного времени

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В результате повторного ночного удара по энергетическому объекту в Одесской области оборудование получило колоссальные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК в телеграм-канале.

«Разрушения огромные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние. Сейчас мы работаем на месте: разбираем завалы», — говорится в заявлении.

ДТЭК пообещал как можно скорее ликвидировать последствия атаки. При этом пресс-служба компании не уточнила, по какому конкретно энергетическому объекту был нанесен удар.

В декабре 2025 года 20-я по счету подстанция украинского энергохолдинга ДТЭК получила значительные повреждения в Одесской области.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что военные наносят удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, используемым для нужд ВСУ и военных предприятий.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целями ударов служат только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.