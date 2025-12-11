 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Минобороны сообщило о поражении объектов ТЭК на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, используемым для нужд ВСУ и военных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Там уточнили, что были применены оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства от 11 декабря.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Кроме того, из сообщения следует, что удары были нанесены и по «пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах».

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к введению моратория на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Москва.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целями ударов служат только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.

